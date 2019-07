Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul PhoneSALE Campineanca a jucat in șaisprezecimi Cupa Romaniei la minifotbal, ale carei partide au avut loc la Bacau, incepand de vineri, 27 iunie, pana duminica, 30 iunie, nu a fost foarte permisiva pentru cele trei formații vrancene participante la turneu. Atletico Textila nu a reușit sa depașesca…

- Tribunalul Vrancea reamintește persoanelor interesate ca, in perioada 1 iulie – 31 august, instanțele se afla in vacanța judecatoreasca. In interiorul acestui interval, activitatea de judecata va fi restransa, iar activitatea de lucru cu publicul a compartimentelor Arhiva și Registratura se va desfașura…

- Bogdan Țiru, 25 de ani, este in vacanța și se relaxeaza dupa un sezon dificil cu Viitorul. Fundașul Bogdan Țiru, caștigator al Cupei Romaniei cu echipa lui Hagi, se relaxeaza alaturi de iubita sa, Marina. Cei doi au petrecut mai multe zile in Italia. Marina este make-up artist și este una dintre cele…

- De patru ori, locul 1, de doua ori locul 2 și o data locul 3 Atleții vranceni au avut prestații de excepție la Cupa Romaniei la atletism și Campionatul Național Școlar ale caror intreceri au avut loc vineri, 24 mai și sambata, 25 mai, la Pitești, pe stadionul Nicolae Dobrin. Despre impresionanta recolta…

- Elevii din invatamantul preuniversitar si copiii de gradinita se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Urmatoarea vacanta, cea de vara, este programata in perioada 15 iunie – 15 septembrie. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal anul…