Gata, o sa avem si stadion! Mai trebuie doar sa ne pice bani din cer

- O fetita de patru ani, din Timisoara, a fost ucisa de mama ei, care e educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu venele taiate la ambele maini.Potrivit politistilor care au ajuns la locul crimei, o casa din cartierul Ronat, un cartier…

- Cazul judecatorului implicat, duminica dimineața, intr-o altercație in centrul Timișoarei care a degenerat in bataie generala a intrat in atenția superiorilor magistratului, de la Tribunalul Timiș. Dosarul privind scandalul a fost preluat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Timișoara avand in vedere…

- Compania Naționala de Investiții a publicat astazi primele fotografii cu viitorul stadion al Stelei, care se afla in programul pentru EURO 2020. Imediat, susținatorii echipei lui Becali au remarcat faptul ca viitoarea arena din Ghencea seamana izbitor cu stema FCSB. Cațiva dintre cititorii GSP. ...

- Demolam, apoi, in același loc, facem un stadion nou - proiectul pe care il susține CJ Timiș. Suna minunat, dar, in acest moment, nu exista nicio sursa de finanțare pentru o investiție de zeci de milioane de euro. Intre timp, primarul Timișoarei a facut un sondaj pe Facebook și 78% dintre respondenții…

- Patru profesori universitari, plus Catalin Iapa, consilierul personal al primarului Timișoarei, fac parte din Comisia de Etica a municipalitații inventata pe Facebook ca sa verifice activitatea Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana 2021. Anunțul a fost facut, aseara, de primarul Timișoarei,…

- De 8 martie, la Timișoara puteți trimite scrisori catre mame. Cei de la Asociația Look Inside va așteapta in centrul orașului și promit ca le vor expedia. Tot ce trebuie sa faceți este sa veniți cu scrisorile in Piața Operei.

- Jurnaliștii timișoreni continua protestul impotriva primarului Timișoarei. Astazi, in timpul conferinței de presa a edilului, jurnaliștii l-au taxat pentru jignirile aduse de-a lungul timpului și au plecat imediat ce primarul a inceput sa vorbeasca. S-a ajuns in aceasta situatie dupa ce edilul și-a…

- Imaginea ajunsa in posesia reporterilor Tion.ro transmite clar ca este permis accesul cainilor in mijloacele de transport in comun, dar și accesul cu carucioare și… aruncatul gunoaielor la coșul de gunoi și ca este interzis urcatul in tramvaiele Armonia cu role sau cu mancare, cu inghețata…

- In timp ce șefii administrației locale iși arunca vorbe grele pe tema vechiului stadion, iar președintele CJ e aproape sigur ca nu vor veni bani de la București pentru construirea unei noi arene, Compania Naționala de Investiții se apuca de facut stadion la...Slatina! Orașul din Oltenia nu are echipa…

- Mai multe forțe s-au mobilizat pentru salvarea oamenilor strazii de pe strazile Timișoarei din ger. Pompierii, angajați ai Ambulanței, jandarmii și polițiștii locali au lucrat impreuna pentru a-i salva pe cei care-și petrec viața pe strada.

- Polițiștii locali continua sa caute rable pe strazile Timișoarei, mașini abandonate de ani buni care ocupa aiurea locuri de parcare. Oamenii legii lucreaza cot la cot cu muncitorii SDM, iar saptamana trecuta au mai reușit sa ridice 14 rable.

- E puțin probabil ca viitorul stadion al Timișoarei sa primeasca finanțare de la Compania Naționala de Investiții! Cu toate acestea, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, nu vrea sa renunțe la ideea inchiderii vechii arene. Oricum, nici nu se pune problema ca aceasta sa fie transferata la Primaria Timișoara.

- Daca e sfarșit de saptamana, e Nicolae Robu la chitara! Dupa o piesa pe versuri de Alexandru Vlahuța, prezentata acum 7 zile, primarul Timișoarei canta din nou, de aceasta data pentru „hateri”. Pe versuri de Nicolae Labiș, ușor adaptate.

- Ilinca Bacila, finalista Romaniei la Eurovision Song Contest 2017, urca duminica, pe 25 februarie, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti. Talentata artista, care ne-a cucerit cu piesa “Yodel It!”, va sustine un show extraordinar in cadrul finalei Selectiei Nationale, care va putea fi vizionata incepand…

- Dupa o pauza de aproape trei luni, timp in care echipele s-au pregatit pe plan local, in afara tarii sau in alte locatii din tara, au facut transferuri si s-au despartit de jucatori din lot, campionatul Ligii 2 se va relua la finalul acestei saptamani. Din cele 20 de cluburi care au incheiat competitia…

- Patru ani – atat a trecut din momentul lansarii licitatiei pentru gasirea unui constructor care sa amenajeze drumul de legatura Autostrada A1 Arad – Timișoara – DN 69. Procedurile au fost lansate de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in 2014, insa nu au fost finalizate nici…

- Primarul Nicolae Robu a declarat ca, dupa ce in piața au cazut grinzi care ar fi putut face victime, a dat imediat ordin de sistare al lucrarilor, iar apoi a cerut o expertiza. Pentru ca atat proiectantul, cat și executantul dadeau vina unul pe celalalt, edilul-șef al Timișoarei a decis ca…

- Mobilizare a autoritaților pentru meciul FCSB-Lazio. Peste 500 de jandarmi vor asigura ordinea și siguranța publica. Forțele de ordine vor fi prezente in imediata apropiere a Arenei Naționale și pe traseele suporterilor. Mobilizare pentru meciul FCSB-Lazio. Peste 500 de jandarmi vor actiona la nivelul…

- Consiliul Județean Timiș nu are „vocația” de a realiza obiective de mare anvergura. Este concluzia primarului Timișoarei, Nicolae Robu, in baza activitații instituției din ultimii ani. Edilul-șef a spus ca a lansat in repetate randuri apeluri la colaborare intre Primaria Timișoara și Consiliul Județean…

- Lipsa locurilor de parcare din centrul Timișoarei face parte deja din cotidian și nu puțini sunt șoferii care cauta și cateva zeci de minute unde sa-și lase mașina. CJ Timiș vrea, și in acest an, parcarea supraetajata de la fostul comisariat pe care o promite de prin 2015. Exista și estimare de costuri,…

- Regimul de inaltime propus pentru cladire consta in doua niveluri in subteran, parter si cinci etaje la o inaltime maxima de 25 metri. Finantarea este asigurata, in principal, prin fonduri europene si cofinantarea din partea guvernului, la care se vor adauga sume rambursabile atrase de la institutii…

- La mijlocul lunii ianuarie, primarul Nicolae Robu anunța, la o intalnire cu tinerii orașului, ca a cerut STPT sa nu mai afișeze timpii de așteptare pe panourile din stații. „La ora actuala, din pacate, eu am și cerut sa nu se mai afișeze, ca e mai deranjant sa ți se afișeze ca acuma. Ca vine…

- ”Anul 2018, Romania, Timisoara, Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes!!! Nu mai am cuvinte sa comentez….cred ca imaginile spun totul…. Spun doar ca mai trebuie sa mergeti la multe concerte, cu spectacole ale marilor artisti, pentru a aduce spitalul la niste conditii putin mai ridicate decat cele…

- Clubul CSM Politehnica Iasi va invita vineri, la ora 17.30, la stadion pentru a participa la ultimul antrenament de acasa inainte de meciul de la Voluntari, primul din cele 4 razboaie pe care baietii le au de dus in drumul catre Playoff! "Echipa are nevoie de voi! Haideti sa le aratam baietilor, din…

- Reprezentantii Uber Romania au anuntat, marti, ca soferii parteneri raporteaza un numar tot mai mare de agresiuni, in ultimele zile, dupa scandalul din Timisoara. In urma cu trei zile, taximetristi si soferi de la Uber s-au batut si urmarit in trafic, transmite corespondentul MEDIAFAX. …

- Municipalitatea cauta un nou amplasament pentru construirea unui stadion. Initial, pe vremea fostului primar Gheorghe Nichita s-a vehiculat ca idee zona ses Bahlui, pe un teren din apropierea complexului ERA. Insa o mare parte din aceasta suprafata nu apartine municipalitatii. Ulterior, amplasamentul…

- Pentru capitolul „Transporturi”, respectiv reabilitarea, asfaltarea sau modernizarea drumurilor din județ, este alocata suma de 29.313.000 lei, la capitolul investiții. La aceasta suma se mai adauga 49.412.000 lei pentru reabilitarea șoselelor din Timiș, bani de la Guvern, prin Programul…

- Cei doi edili au fost chemați de polițiști vineri dimineața, la sediul IPJ Timiș. Ambii au fost chemați sa dea explicații in dosarul porții de intrare in oraș, prabușite in toamna lui 2017, in Calea Lugojului din Timișoara. Atunci, un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața dupa ce construcția…

- Aradul, Leeds si Paris sunt cele trei orase care anul acesta organizeaza conferințele Rețelei Orașelor Culturale din Europa. Intitulat „Le Rendez-vous d’Arad”, evenimentul din orașul nostru, co-organizat de Consiliul Județean, Primaria Municipiului Arad și Asociața „LIKE – Reteaua Oraselor Culturale…

- Sunt sute de oameni care au ajuns in centrul Timișoarei, ca sa protesteze fața de acțiunile guvernanților. Ei flutura tricolorul, au pancarte și striga ”Rezistam, nu cedam!”, ”PSD, ciuma roșie!” Organizatorii au confecționat o caracatița cu chipul șefului PSD, Liviu Dragnea. ”Caracatița…

- In ultimele saptamani in atentia lugojenilor s-a aflat proiectul prin care Consiliul Local solicita un teren cu mai multe cladiri, de pe strada Timisoarei. Boldea sustine ca doreste terenul pentru binele oamenilor din cartierul Militari, insa surse apropiate primarului mai ca sunt gata sa jure ca in…

- Aflata in zona centrala a Timișoarei, strada Nicu Filipescu arata ca una situata la periferia unui orașel din lumea a treia. Sute de hartii și pet-uri aruncate la baza imobilelor, pungi luate de vant și impraștiate pe toata strada, șervețele folosite și ambalaje cu resturi in ele, toate se gasesc pe…

- Oamenii legii continua sa identifice rablele din Timișoara și in 2018. Spun ca verifica ce s-a intamplat cu cele pe care le-au gasit anul trecut și se pregatesc sa dispuna ridicarea lor, daca este cazul. In cursul anului 2017, polițiștii locali au primit 600 de sesizari cu privire la un numar…

- Mai mulți funcționari publici din Primaria Timișoara vor incasa salarii mai mici incepand cu luna februarie a acestui an, in urma unei decizii luate de catre primarul Nicolae Robu. Unii angajați de la Direcția de Urbanism sunt pedepsiți de primarul Timișoarei pentru ca s-au mișcat prea greu la aplicarea…

- Oameni buni de la orașe și sate, stimabili microbiști, finanțarea fotbalului timișorean din bani de la bugetul local a murit odata cu condamnarea lui Constantin Ostaficiuc, fostul președinte al CJ Timiș, la trei anișori de inchisoare cu suspendare in dosarul Poli a lui Marian Iancu.

- Pompierii intervin la aceasta ora pentru stingerea unui incendiu la Cernavoda. A luat foc o baraca amplasata langa stadion. O femeie care a anuntat evenimentul a spus ca s a auzit o bubuitura din interior si ca iese mult fum. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Urbea de pe Bega se va putea lauda, destul de curand, si cu un muzeu al cafelei, dedicat memoriei timișoreanului care a ramas in istorie ca inventator al expressorului. Noul punct muzeal Francesco Illy va fi amenajat intr-unul dintre fostele castele de apa ale orașului și le va da vizitatorilor prilejul…

- Oficialii instituției de pe C.D. Loga iși indreapta in sfarșit atenția asupra unuia dintre cele mai degradate parcuri din zona centrala a Timișoarei. Proiectul pentru reabilitarea Parcului Civic a fost intocmit deja. Va avea alei noi, o piațeta, mobilier nou, dar și o fantana decorativa.…

- Anul 2018 debuteaza ”furtunos”, cu o sedinta a Consiliului de Administratie al Federatiei Romane de Handbal, care va avea loc pe data de 5 ianuarie, la Calarasi. Pe langa discutiile care vor viza Adunarea Generala de Alegeri, dar si alte probleme la zi, membrii forului de conducere al handbalului…

- Telegondola a fost oprita, joi dimineata, in Masivul Postavaru, din cauza vantului care sufla in rafale, in schimb functioneaza telecabina Kanzel si Capra Neagra, telescaunul Ruia si Lupului si teleschiul Bradul si Stadion, a informat Primaria Brasov. Conform municipalitatii, se schiaza…

- Timișoara pierde aproximativ 33 de milioane de euro in urma reducerii cotei impozitului pe venit. Pentru ca modificarile facute de Guvernul Romaniei sa nu afecteze planurile primariei pe anul viitor, primarul Nicolae Robu e hotarat sa ia un credit. „Nu aș vrea sa renunț deocamdata la niciuna…

- Timisoreanul Nini Dica e una dintre marile sperante ale tenisului romanesc. La doar 16 ani, sportivul a jucat finala unui turneu echivalent unui campionat mondial, Orange Bowl, a castiga finala Tennis Europe Junior Masters, echivalentul unui aur la nivel european si nu vrea sa se opreasca aici.…

- Plangerea impotriva primarului Timisoarei, Nicolae Robu, a fost depusa marți de catre Tudor-Virgil Bastea la Inspectoratul Judetean de Politie Timis. Timisoreanul ii informeaza pe oamenii legii ca exista o fotografie in care este surprins Nicolae Robu circuland cu masina de serviciu la intersectia Aleii…

- Nicolae Robu a raspuns ca poate circula ”in regim de urgenta”. Fotografii de pe rețelele sociale au ajuns in presa. In imagini, este mașina de serviciu a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, care depașește, pe linia de tramvai, mașinile care stateau in coloana la semafor. La volan…

- ACS Poli – Dinamo, de la 20:00, live blog pe ProSport Echipele probabile: ACS Poli Timisoara: Straton - B. Straut, Melinte, Seroni, Ciucur - Artean, Vasvari - Al. Munteanu, Curjuric, Barnoi - Draghici Dinamo: Penedo - Dudea, Maric, Katsikas, Oliva - Nascimento, Mahlangu - Hanca, Rivaldinho,…

- Ziua de 17 decembrie 1989 a insemnat pentru Timisoara, ziua in care primii martiri ai Revolutiei au cazut secerati de gloantele regimului comunist. In 17 decembrie dimineata, pe strazile Timisoarei circula numai blindatele armatei, iar coloane de militari strabat orasul in pas de defilare, pe muzica…

- O gluma sau pur și simplu nevoia de a avea un cauciuc pictat in alb cu steluțe aurii l-a indemnat pe unul (sau mai mulți) dintre locuitorii sau trecatorii Timișoarei sa ia cu el cauciucul din pomul de Craciun marca EcoStuff, din Piața Libertații din Timișoara. Bradul din materiale reciclabile…

- Primaria Timișoara pune, de la anul, taxa pe turism, așa cum este in mai toate localitațile cautate de vizitatoei. Banii obținuți din incasarea taxei turistice vor fi folosiți pentru promovarea Timișoarei și a eveniment lor care contribuie la programul pentru Capitala Culturala Europeana 2021.