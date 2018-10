Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatorul Mihai Bendeac este luat complet prin surprindere vineri, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție ”X Factor”, cand mama unei concurente ii explica foarte direct ca i-ar placea sa il aiba ginere.

- O poveste de viața incredibila de viața va emoționa atat publicul, cat și pe cei patru jurați, in ea de-a noua ediție X Factor, difuzata marți, de la ora 20.00, la Antena 1. Julia Alexis are 27 de ani ș...

- Vlad Dragulin, unul dintre cei mai noi membri din echipa X Factor, show difuzat in fiecare marti, de la ora 20.00, la Antena 1, va fi protagonistul unui moment stanjenitor, dupa ce Delia il va lua dans si va constata ca acesta nu stie nici macar cativa pasi elementari.

- Ștefan Banica, unul dintre cei patru jurați “X Factor”, va avea parte de momente emoționante in cadrul celei de-a șasea ediții a show-ului, difuzata diseara, de la ora 20.00, la Antena 1. Artistul marturisește ca s-a regasit cumva in povestea unuia dintre concurenți. Ștefan Banica, dezvaluire neașteptata…

- Marți este seara marilor dezvaluiri pe platoul „X Factor”, emisiune difuzata incepand cu ora 20:00, la Antena 1. Provocati de o tanara concurenta de doar 15 ani, originara din Republica Moldova, care le-a marturisit ca isi doreste foarte mult sa aiba propria ei emisiune tv, cu invitati din showbiz,…

- Cea de-a doua ediție X Factor, difuzata duminica, de la ora 20.00, la Antena 1, este una plina de surprize atat pentru jurați, cat și pentru telespectatori, care vor avea ocazia sa afle lucruri mai putin...

- In aceasta iarna, Horia Brenciu aniverseaza 25 de ani de cariera printr-un concert extraordinar, pe 5 noiembrie 2018, ora 19:30, la Casa Studentilor. „Cand ma gandesc la viața mea și la tot ce mi s-a-ntamplat in 25 de ani, știu ca sunt cel mai norocos om din lume. Și totuși, sunt doar primii 25…”, spune…

- Si in acest an, cei patru jurati „X Factor”, show ce va avea marea premiera pe 26 august, de la 20:00, la Antena 1 au avut parte de mici surprize in fiecare zi de audiții, atat din partea spectatorilor, cat și din partea unor concurenți.