Stiri pe aceeasi tema

- Telespectatorii lui Mihai Morar au avut parte in aceasta seara de o surpriza de proportii! In direct, la emisiunea "Rai Da Buni", in timp ce Anca Neacsu isi prezenta garderoba de toamna si costumasele de scena sau pe cele ale dansatoarelor, Mihai Morar a imbracat doua dintre articolele blondinei, spre…

- „Publicitatea agresiva facuta de cei de la USR și mai mulți, sa știți ca a prins in randul populației și, din partea noastra, pentru ca și noi suntem vinovați, ceilalți... nu a fost destul de bine. Nu a fost, nu știu cum sa va spun și sa va explic, pentru ca noi nu am facut campanie de informare. (De…

- Deputatul Matei Dobrovie a anuntat ca demisioneaza din USR, întrucât el sustine initiativa de modificare a Constitutiei, si casatoria dintre un barbat si femeie. Aceasta a facut anuntul pe Facebook.

- Sfarsit crunt pentru un barbat din vestul tarii. Si-a pierdut viata intr-un incendiu iscat, ieri, la o locuinta situata intr-o zona greu accesibila pompierilor. Tragicul eveniment a avut loc in comuna Bosorod din judetul Hunedoara. Interventia s-a defasurat cu dificultate si, pana la sosirea salvatorilor,…

- Mihai Morar si-a anuntat telespectatorii ca nu va fi prezent in platoul emisiunii "Rai Da Buni" pentru ca se afla la Antena Live Show. Prezentatorul insa, ii tine la curent pe cei din fata micilor ecrane cu postari de la locul evenimentului.

- Astfel, conform modificarii propuse pentru articolul 48 din Constituția Romaniei, ”Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie, pe egalitatea acestora și pe dreptul și indatorirea parinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor”. In forma…

- Un barbat din Anglia, Danny Emsley, 37 de ani, s-a insurat, pe 17 august, cu Clare, 35 de ani. Nunta a avut loc la o locație din Londra, iar fericitul cuplu a avut circa 80 de invitați la nunta. Barbatul,...

- Gabriela Firea a explicat ca nu a fost nunta fiului lui Liviu Dragnea pentru ca nu și-a dorit sa fie „ipocrita” și sa mearga la o nunta „de dragul aparențelor”, ceea ce ar fi insemnat pentru ea sa ajunga „intr-o fundatura”.