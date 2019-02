Stiri pe aceeasi tema

- In sfarsit, Acordul de Parteneriat Economic (APE) UE-Japonia, cel mai mare acord comercial negociat de UE pana in prezent, a devenit operational. Prin acest acord, taxele vamale sunt eliminate, procedurile de export, in special pentru produsele agricole, sunt mult simplificate, iar statele UE dobandesc…

- La sesiunea plenara de saptamana aceasta a Parlamentului European, ultima din 2018, a fost dezbatuta rezolutia privind Acordul de Parteneriat Economic dintre Uniunea Europeana si Japonia. Aceasta a fost adoptata ieri, 12 decembrie 2018, de Parlamentul European cu 474 de voturi in favoare, 152 de voturi…

