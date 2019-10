Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța elevi 2019: Elevii din clasele primare și preșcolarii se pregatesc de prima vacanța din anul școlar 2019-2020. Vineri, 25 octombrie este ultima zi de școala, urmand ca de sambata, 26 octombrie sa aiba vacanța. Elevii vor reveni la școala pe 4 noiembrie 2019.

- In Marea Britanie exista o școala cu un program unic, unede parinții sunt cei care stabilesc perioadele in care elevii iau vacanța. Potrivit clarin.com, la colegiul Shrewsbury parinții sunt cei care aleg vacanțele pentru copii, in orice perioada a anului. Singura condiție este ca elevii sa adune 190…

- Elevii din Romania vor avea 41 de zile de vacanța de sarbatori, potrivit calendarului anului școlar 2019-2020. Sunt 23 de zile pentru Vacanța de Craciun și inca 18 zile libere in Vacanța de Paște. Sunt cele mai lungi perioade de vacanța din Uniunea Europeana, atat pentru perioada libera de Craciun,…

- Elevii și preșcolarii incep astazi un nou an școlar. Vor avea 15 saptamani de cursuri, pana la urmatoarea vacanța, de iarna, care incepe in 21 decembrie. Au fost introduse noutați la Evaluare Naționala și Bacalaureat, a disparut o vacanța și nu toate manualele sunt disponibile in școli. Școala incepe…

- FOTO – Arhiva Peste o saptamana, elevii de intorc la cursuri. Anul școlar 2019-2020 are o structura ușor modificata și aduce noutați și in privința vacanțelor și duratei semestrelor, potrivit Digi24. Cursurile noului an scolar 2019 – 2020 vor incepe luni, 9 septembrie, așa cum era prevazut, a decis…

- Elevii din Hong Kong planuiesc sa faca greva în prima zi de școala de dupa vacanța de vara, scrie Associated Press. Greva de luni a fost planificata ca o continuare a celor aproape trei luni de proteste anti-guvern din oraș, unde oamenii au ieșit în strada pentru a cere reforme elevtorale…

- De maine, elevii din intreaga țara incep cu mult curaj noul an de studii, iar cei mai mici pornesc pentru prima data in calatoria prin lumea cunostintelor. In ajunul noului an școlar, PUBLIKA.MD a realizat un interviu cu Invațatoarea Anului 2018.

- Cursurile anului școlar 2019-2020 vor debuta pe 9 septembrie, anunța Ministerul Educației. Structura anului școlar cuprinde semestrul I, intre 9 septembrie și 20 decembrie 2019 și semestrul II, intre 13 ianuarie și 12 iunie 2020, anul școlar avand 35 de saptamani de cursuri. Vacanța de iarna a fost…