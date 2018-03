Stiri pe aceeasi tema

- Dragnea vrea o lege impotriva celor ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria tara” Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca este nevoie de o lege impotriva celor care defaimeaza Romania, ”gen Monica Macovei si alti europarlamentari care mint despre propria…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca președintele Klaus Iohannis nu coordoneaza ”statul paralel”, dar este un beneficiar direct al gruparii. Totodata, Liviu Dragnea a precizat ca președintele Iohannis prefera sa apere aceasta structura, din cauza unor interese electorale.”Este unul…

- Seful PSD, Liviu Dragnea, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Seful Camerei Deputatilor a lansat afirmatii grave despre asa zisul 'stat paralel' si a spus cine ar face parte din aceasta structura. Dragnea nu l-a uitat nici pe seful SPP, Lucian Pahontu, pe care l-a acuzat, din nou, in mod direct…

- "Nu vreau sa discutam in partid, si am convenit cu totii asta, despre o propunere de candidat pentru prezidentiale. Din acest motiv, nu vreau sa comentez nici propunerile colegilor nostri", a declarat Dragnea la sediul PSD, intrebat cum comenteaza intentia ALDE de a avea un candidat la prezidentiale,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat luni ca partidul l-ar sustine pe presedintele Klaus Iohannis la viitoarea presedintie a Consiliului European, dupa ce fostul presedinte Traian Basescu a sustinut ca la Congresul PSD din 10 martie a fost adoptata o conventie pentru sustinerea unui candidat al…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedinte, in timp ce Ludovic Orban a fost desemnat prin vot sa fie propunerea de premier a partidului. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care…

- Ce este proiectul GROWTH, lansat pe Dragnea la Congresul PSD. Acesta a anunțat o foaie de parcurs pentru ceea ce trebuie sa faca statul pentru un cetațean, de la naștere și pana la finalul vietii. Președintele PSD spune ca inițiativa sa urmarește sa creasca nivelul de trai al celor care muncesc și…

- Vizita presedintelui sarb are loc ca urmare a contactelor bilaterale romano-sarbe intense din ultimii ani si confirma caracterul foarte bun al relatiilor dintre Bucuresti si Belgrad, invitația venind dupa vizita oficiala a lui Iohannis in Republica Serbia din iulie 2015. Vor fi discutate modalitatile…

- Seful statului, Klaus Iohannis, l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic, alaturi de care va avea o declaratie de presa de la ora 12.00. Acesta are programate, joi, si intalniri cu premiercul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu…

- Organizatia judeteana PSD Harghita a adoptat, vineri, in cadrul unei conferinte extraordinare, o rezolutie de sustinere a lui Liviu Dragnea la sefia partidului si a programului de guvernare si a aprobat lista de delegati la congresul extraordinar al PSD, din data de 10 martie. Citeste si:…

- Imediat dupa prezentarea raportului DNA, in cadrul careia președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut un discurs, președintele PSD, Liviu Dragnea, a reacționat rapid, afirmand ca seful statului greseste cand vorbeste despre „inculpati si condamnati” care s-au unit impotriva DNA.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni, intrebat fiind ce mesaj transmite protestatarilor stransi duminica seara la Palatul Victoria, ca oamenii ar trebui sa protesteze la Cotroceni deoarece de acolo este asteptata o decizie privind revovarea sefei DNA. "Cred ca ar trebui sa protesteze…

- Liviu Dragnea il taxeaza pe președintele Klaus Iohannis, care a afirmat ca cererea de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, are o ”oportunitate politica”. E o afirmație greșita, spune Dragnea, care confirma ca PSD nu ia in calcul o eventuala suspendare a președintelui.”E o procedura…

- Tudorel Toader, despre demiterea Laurei Codruța Kovesi. Ministrul Justiției a declarat, vineri, ca iși menține declarațiile referitoare la revocarea din funcție a procurorului-șef al Direcției Naționale Anticorupție, pe care le-a facut joi seara. Ministrul Tudorel Toader a spus, totodata, ca „a auzit”…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca liderul PSD, Liviu Dragnea a fost „pe post de chibit” la intalnirea dintre premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis, afirmand ca liderului PSD i-a fost frica sa o lase pe Viorica Dancila singura cu presedintele Iohannis.

- "Nu cred ca ministrul Toader va face o asemenea propunere, in contextul actual. Chiar daca ministrul Toader reprezinta o majoritate toxica, PSD si ALDE, in Cabinetul Dancila, am observat cu cata prudenta isi alege termenii atunci cand face referire la activitatea DNA. Domnia sa va cita din rapoartele…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in cadrul intalnirii avute joi cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, s-a discutat despre o serie de proiecte regionale importante si calendarul de actiune pentru preluare presedintiei Consiliului Uniunii...

- Klaus Iohannis il contrazice pe Liviu Dragnea, care sustine ca directorul instituției, Lucian Pahonțu, s-a implicat in politica, motiv pentru care membrii guvernului au renunțat la serviciile SPP. Presedintele apara SPP si e de parere ca infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, se plange zilnic ca statul paralel vrea sa-l aresteze ca sa nu aplice programul de guvernare. Probabil ca statul asta paralel are si alte parghii cu care impiedica guvernul PSD sa isi onoreze p...

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, la Antena 3, ca a contat foarte mult ca presedintele Klaus Iohannis a acceptat propunerea coalitiei pentru functia de premier, mentionând ca în PSD si ALDE nu s-a pus niciodata problema unei suspendari a sefului statului. El a precizat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca printr-o relatie "solida" Guvern - Parlament se va putea "restabili normalitatea in Romania" si se va castiga "lupta cu statul paralel".Citește și: Dragnea și Tariceanu fac SCUT in jurul ministrului propus al Educației, dupa greșelile…

- PSD se intruneste vineri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), pentru a stabili componenta viitorului guvern, la capatul unei saptamani intense de negocieri cu liderii unor filiale judetene, care incearca sa isi impuna reprezentanti in noul executiv. In pofida avertismentelor presedintelui…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca președintele Klaus Iohannis ar fi fost „pacalit” privind un plan al lui Liviu Dragnea de suspendare a șefului statului daca nu ar fi desemnat noul premier PSD. „Poate coristii reusesc sa explice public, cat este de constitutional ca…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Fostul ministru Ioana Petrescu iese la atac dupa desemnarea Vioricai Dancila, spunand intr-o postare pe Facebook ca Liviu Dragnea, „ ajutat” de Klaus Iohannis, „poate fi, in sfarșit, premier”.CTP, ironii incredibile la adresa Vioricai Dancila: 'O singura curiozitate am, s-o aud pe doamna Dancila…

- Liviu Dragnea declara in vara, dupa nominalizarea lui Mihai Tudose, ca nu va mai trece pe la Cotroceni cu un premier de manuta in mandatul lui Klaus Iohannis. Mai nuantat, presedintele sugera in toamna ca nu va mai accepta o alta propunere a PSD pentru Palatul Victoria. Si iata-i din nou fata in fata.…

- “Romania va avea pentru prima data o femeie premier, pe Viorica Dancila. Dancila a fost numita dupa demisia brusca a lui Mihai Tudose. Dancila, membru al Parlamentului European, este vazuta ca aliat al liderului PSD, Liviu Dragnea”, noteaza BBC. Bbc.com mentioneaza ca Viorica Dancila este…

- USR considera ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD, ca a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent, subliniind ca ”o alta sansa pentru PSD inseamna ca Romania ramane din pacate si in…

- USR: Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD Biroul National al Uniunii Salvati Romania considera ca propunerea din partea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru, Viorica Dancila, nu respecta criteriile de competenta enuntate public de presedintele Klaus Iohannis si califica…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a facut declarații de presa, dupa decizia președintelui Klaus Iohannis referitoare la desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Liviu Dragnea: – Ii mulțumim pentru asta și apreciem in mod deosebit. Intrarea intr-o criza politica ar fi fost dificil. – Vom convoca…

- Președintele PSD, LIviu Dragnea, va face declarații la ora 18.00, dupa declarația susținuta de președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru fotoliul de premier. ”Am decis sa mai acord o șansa PSD-ului” a spus președintele Iohannis.…

- La Palatul Cotroceni au avut loc consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii noului prim ministru. Liderii PSD-ALDE spun ca președintele nu are niciun motiv real sa respinga propunerea lor, europarlamentarul Viorica Dancila.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului, Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. "I-am prezentat presedintelui…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- 2017 a stat sub semnul unui conflict marcant între Cotroceni și Palatul Victoria, dar și între Klaus Iohannis și Liviu Dragnea sau Calin Popescu Tariceanu, lideri ai Opoziției, dar și ai celor doua camere ale Parlamentului, pe care nu a ezitat sa

- 2017 a fost marcat de nenumarate contre intre presedintele Klaus Iohannis si liderii coalitiei de guvernare. Relatia dintre seful statul si seful PSD s-a deteriorat inca de la finalul lui 2016 si a continuat intr-o nota tensionata pana in prezent. Presedintele a criticat masurile fiscale, s-a opus vehement…

- Dezbaterea modificarilor la legile justiției a fost ,,ultratransparenta și stralucitoare." Așa considera președintele PSD, Liviu Dragnea. Într-un interviu televizat, el a adaugat ca nicio prevedere adoptata nu afecteaza independența justiției.

- Liviu Dragnea, presedintele PSD si seful Camerei Deputatilor, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca, desi PSD-ul a castigat alegerile, nu stie cine detine de fapt puterea in Romania. Totusi, seful PSD a subliniat ca presedintele Klaus Iohannis este principalul beneficiar al statului paralel.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca protestele indreptate impotriva noilor legi ale Justiției sunt menite sa favorizeze situația ca legile sa fie elaborate de un ”nucleu mic” de ONG-iști care au legaturi cu serviciile secrete, cu diverși procurori și cu președintele…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse legilor justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta justitiei. Dragnea a precizat…