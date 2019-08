Gata cu interdictia! Condamnatii penal pot infiinta firme si le pot conduce

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea de modificarea a Legii societatilor 31/1990, prin care persoanele condamnate definitiv pentru fapte de coruptie nu au interdictia de a avea calitatea de fondator al unei societati comerciale, decat prin pedeapsa complementara condamnarii.

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a declarat ca personalul didactic cu atribuții de indrumare și control va beneficia de o majorare salariala. Virginel Iordache a precizat ca pe 15 iulie 2019, in Monitorul Oficial a fost publicata Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului ...

- In primul articol se prevede ca „prezenta lege reglementeaza, exclusiv, raporturile juridice, morale si materiale intre rudele in linie dreapta, respectiv intre copii si parinti, copii si bunici, copii si strabunici din aceeasi familie, drepturile si obligatiile de intretinere reciproce", potrivit…

- Salajenii care doresc sa iși monteze panouri fotovoltaice pe acoperișul cladirilor nu mai au nevoie de o autorizație de construire, conform unei prevederi dintr-un act normativ publicat luni in Monitorul Oficial. Concret, este vorba despre un amendament adaugat prin ​Legea pentru modificarea Legii nr.…

- Mult trambițata lege a pensiilor a fost votata miercuri in plenul Camerei Deputaților. Legea promite dublarea pana in 2020 a veniturilor pensionarilor și a fost respinsa de senatori saptamana trecuta, dupa ce putererea nu și-au mobilizat aleșii. Fostul ministru al Muncii Olguţa Vasilescu, iniţiator…

- CHIȘINAU, 18 iun – Sputnik. Deputații din coaliția majoritara PSRM – ACUM au votat astazi, în prima lectura, un proiect de lege care prevede abrogarea Legii cu privire la acordarea cetațeniei Republicii Moldova prin investiții. Autorii inițiativei legislative sunt deputații Blocului…

- Condamnarea nu este definitiva Tribunalul București a pronunțat, luni, o prima decizie in dosarul in care fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu e acuzat de luare de mita, spalare de bani, abuz in serviciu și constituire grup infracțional organizat. Procurorii au cerut inchisoare cu executare, iar…

- Incepand de sambata, 11 mai, se produce o schimbare uriașa in legislația din Romania. Astazi intra in vigoare noile reguli privind iesirea la pensie a femeilor, dupa ce Legea nr. 93/2019, a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I, nr....