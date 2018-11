Gata cu garajele din Buzau. Donald Tom nu mai prelungeste acordurile de teren pentru ocuparea domeniului public

Stiri pe aceeasi tema

- Deși proprietara unei centrale noi nouțe și a unor instalații auxiliare, de asemenea, de data recenta, TermoficareSA intra in acest sezon rece cu „șansa” de a incasa o noua super-amenda de la Garda de Mediu. Asta pentru ca, pe langa echipamentele cu care s-a dotat in contul unui proiect…

- Pe pagina oficiala de internet a Ministerului Apararii Nationale, la Sectiunea Transparenta decizionala, a fost postat, pe 5 octombrie, un proiect de Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniuol privat al staului a unor constructii si amenajari la terenuridin cadrul unor imobileaflate…

- Primaria municipiului Suceava va prelua investitia in realizarea aductiunii de apa si a canalizarii in cartierul Europa de pe Tatarasi. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa sedinta comandamentului de lucru de marti dimineata de la Primarie. Investitia urma sa fie finantata din fonduri europene…

- De ani de zile nu reușesc sa rezolv o problema legitima. Este vorba de tulburarea de posesie. Practic, nu mai am acces la terenul meu agricol, accesul fiind blocat de cineva, cu intenție. Nici autoritațile locale și nici macar organele de cercetare penala nu vor sa-mi faca dreptate. Ce sa fac? (Gheorghe…

- Povestea de dragoste dintre Razvan Fodor și frumoasa lui soție a inceput in București, in urma cu mai mulți ani, dupa ce Irina a venit din Buzau ca sa urmeze cursurile Facultații de Jurnalism aici, in Capitala. Și… e presarata cu amanunte care i-ar putea inspira pe scenariștii pretențioși de la Hollywood.…

- Calarasenii care nu au declarat garajele sau orice alte amenajari aflate pe domeniul public vor ramane fara ele, incepand cu data de 11 septembrie cand Primaria va trece la desfiintarea constructiilor.

- Incepand de sambata, Trans Bus va deveni operator unic de transport in comun in muncipiul Buzau, odata cu dispariția microbuzelor de pe toate traseele. Operatorii privați raman fara contracte pentru transportul public, astfel ca iși vor retrage mașinile de pe trasee. De vineri 17 august, microbuzele…

- Primaria Municipiului Bacau a notificat S.C. SOMA S.R.L., operatorul de salubrizare din municipiului Bacau, asupra faptului ca va avea aplicate penalitati contractuale din contravaloarea serviciilor prestate, urmand ca sumele rezultate sa fie retinute din facturile emise pentru pentru lunile iulie si…