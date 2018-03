GATA cu drumurile la ANAF! Pariorii scapă de obligații și responsabilități uvernul Romaniei a adoptat la mijlocul lunii martie o Ordonanta de Urgenta prin care se iau mai multe masuri fiscal-bugetare și se modifica unele acte normative. Printre modificarile preluate in actul adoptat de guvern regasim si modificarea prin care se schimba in cele din urma modalitatea de plata a impozitului datorat de cei care participa la jocuri de noroc online. Astfel, incepand de la publicarea in Monitorul Oficial , participantii la jocuri de noroc la distanta vor fi impozitati la fel ca cei care pariaza in agentii sau joaca in salile de sloturi. Jucatorii nu vor mai fi nevoiti sa piarda… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, a explicat ca pana la sfarșitul acestei luni, Guvernul va veni cu o noua Lege a achizițiilor publice, care va fi adoptata prin Ordonanța de Urgența.”Nu știu cum va arata aceasta lege, ca nu sunt specialist in achiziții publice.…

- Ordonanta de urgenta privind Declaratia unica, aprobata la 15 martie de Guvern, a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, ceea ce inseamna ca toate persoanele vizate de acest normativ o pot depune la organele fiscale carora le apartin sau online.

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie.

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15...

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie. Citeste si: Dezvaluiri HALUCINANTE despre Mircea Negulescu: Un fost sef din SRI Prahova SCOATE…

- Ordonanța de Urgența privind Declarația Unica a fost publicata in Monitorul Oficial, a anunțat Ministerul Finanțelor, vineri seara, pe Facebook. Depunerea Declarației Unice are ca termen 15 iulie.

- Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 care reglementeaza mecanismul de declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, anunța ministerul Finanțelor, pe pagina sa de Facebook.

- In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata Ordonanta de Urgenta privind acordarea unui ajutor de stat catre SC Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina necesara activitatii de prevenire a deceselor si agravarii bolilor generate de lipsa imunoglobulinei umane, activitate care a fost…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, scrie Hotnews. 0 0 0 0 0 0

- In cadrul actiunii, jandarmii au constatat sase contraventii pentru diferite incalcari ale prevederilor OUG 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, fapt pentru care oamenii legii au tinut sa sublinieze: „Jandarmii caraseni recomanda tuturor celor care doresc sa desfasoare activitați specifice…

- Marian Paun a fost eliberat, miercuri, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, in locul lui fiind numit Gigi Gavrila, conform deciziilor premierului Viorica Dancila, publicate miercuri in Monitorul Oficial. 'Avand in vedere propunerea formulata…

- Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta…

- Senatul, unda verde pentru initiativa care schimba legea radarelor Senatul a adoptat, in sedinta de miercuri, initiativa legislativa prin care se propune ca radarele sa se instaleze exclusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Propunerea…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi „pentru” voturi si unul „impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei, transmite News.ro . “Pentru…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca in urmatoarele zile va definitiva o lista a unui consiliu consultativ care ar urma sa se ocupe inclusiv de elaborarea unei noi legi a educatiei. In ianuarie, fostul ministru Liviu Pop vorbea despre propriul proiect de lege, care sa aiba cel mult…

- In Monitorul oficial de joi 01 Martie 2018 a fost publicat OUG nr. 8 din 22 februarie 2018 - Ordonanța de urgența privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatați. Se remarca o corectie adusa calculului de concedii medicale - art. IV din Ordonanta!Actul normativ analizat astazi aduce mai multe…

- Rasturnare de situație! Guvernul Dancila și-a reparat o grava eroare fiscala, pentru care și-a atras numeroase critici, printr-o Ordonanța de Urgența ce a fost publicata chiar azi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190.Astfel, OUG-ul se afla, la aceasta ora, in vigoare. Despre ce este vorba…

- Ordonanța prevede ca, in cazul in care contribuția de asigurari sociale (CAS) calculata dupa noul mod de calcul (adica, din ianuarie 2018 incoace) este mai mare decat cea dupa vechiul mod de calcul (10,5% din 35% x 3.131 lei), cuantumul contribuției se plafoneaza. Plafonarea este valabila…

- O propunere legislativa inregistrata, recent, la Senat modifica Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. Totodata, acesta prevede modificarea numarului de puncte peste care șoferii pot ramane fara permis. Propunerea se refera la șoferii care intr-un an…

- Anuntul a fost facut miercuri de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Si premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in urmatoarea sedinta de Guvern va fi adoptata o noua ordonanta care sa corecteze "defectiunile" din legea salarizarii legate de indemnizatiile pentru mame si concediile…

- Guvernul a adoptat OUG privind anumite categorii de salariati Guvernul a adoptat, astazi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decât contributiile. În cazul acestor tip de contracte angajatul…

- In cadrul sedintei CES se cere aviz consultativ pe Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul vrea s-o adopte joi, in cadrul sedintei de la ora 16.00, ca sa compenseze scaderile de venituri inregistrate in cazul IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor. "Va…

- Deputații au adoptat un proiect de lege care modifica Ordonanța de Urgența privind aplicarea tarifului de utilizare și trecere pe drumurile naționale a rovinietei. Potrivit unui articol din actul normativ, aplicarea sancțiunii se prescrie in termen de patru luni de la data savarșirii faptei. Procesul…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu comenteaza, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, masurile luate in sistemul public – blocarea angajarilor, plafonarea indemnizatiilor si reducerea cheltuielilor – si afirma ca, in sanatate, acestea vor duce la decesul a ”sute si mii de oameni” in spitale…

- Guvernul pregatește o Ordonanța de Urgența prin care sa se asigure menținerea nivelului actual al salariilor din sectorul public și în urma aplicarii Legii Salarizarii și-a trecerii contribuțiilor de la angajator în sarcina angajatului.

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri. Noul premier a anuntat ca va adopta o Ordonanta de Urgenta pentru amanarea depunerii formularului 600 pana la 15 aprilie. Ea a precizat ca, pana atunci, Ministerul de Finante trebuie sa gaseasca o solutie pentru a fi depusa o singura…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila are loc miercuri și ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie.

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- Premierul interimar Mihai Fifor a decis imputernicirea generalui de brigada Dan-Paul Iamandi pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Decizia a fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial si este valabila…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin. Au fost prezenți doctor Raed…

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Ministrul Liviu Pop considera ca noua lege a educatiei ar trebuie sa aiba cel mult 100 de articole, acum avand 365, iar ceea ce reprezinta legislatie secundara sa fie adoptat prin Hotarare de Guvern sau prin ordin de ministru, in prezent un articol din legea Educatiei putand fi modificat doar printr-o…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- In luna octombrie a anului trecut, o știrea facea ravagii in randul acestor persoane. Ei urmau sa fie obligați, din 2018, sa achite un impozit de 10%. Lovitura de teatru insa! Litera articolului din proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) considera ca 2018 va fi anul exceselor functionarilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) asupra contribuabililor pentru obtinerea premiilor prevazute de Ordonanta de Urgenta nr. 116 publicata in Monitorul…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale, luni, 15 ianuarie a.c., o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Tehnicianul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, la reunirea lotului, ca pentru echipa sa urmeaza la reluarea campionatului patru finale care trebuie castigate pentru a intra in play-off. El a mai spus ca jucatorii Mihai Popescu, Vlad Olteanu si Daniel Popa au revenit dupa ce au fost…

- De la inceputul acestui an a intrat in vigoare Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 103 din 14 decembrie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale, publicata in Monitorul Oficial nr. 1010 partea I din 20 decembrie 2017. Actul normativ a fost…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizatii reprezentative la nivel national ale medicilor de familie din Romania, au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis prin care il informeaza ca "medicii…

- Aparatul de lucru al Guvernului se marește. Potrivit unei Ordonanțe de Urgența adoptata in ultima ședința a Executivului, și publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, vicepremierii Paul Stanescu și Marcel Ciolacu, de la PSD, și Grațiela Gavrilescu, de la ALDE, vor avea proprii secretari de stat…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- Guvernul condus de Mihai Tudose a emis o ordonanta de urgenta, publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie, prin care vicepremierii au primit un aparat propriu de lucru format din secretari de stat si consilieri. Aparatul propriu al vicepremierului este structura fara personalitate juridica, finantata…

- Sumele de bani colectate in vederea achizitionarii de catre stat, prin Ministerul Culturii, a operei de arta "Cumintenia Pamantului", realizata de sculptorul Constantin Brancusi, se restituie integral donatorilor, potrivit unei ordonante de urgenta a Guvernului, publicata vineri in Monitorul Oficial.

- Campion la adoptarea pe “banda rulanta” a proiectelor de Ordonanta de Urgenta este chiar actualul prim-ministru Mihai Tudose, care de la inceputul mandatului si pana in prezent a emis cate o ordonanta de urgenta la mai putin de trei zile din mandat. Conform datelor centralizate de Capital.ro, in perioada…