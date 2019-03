Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Orasului Pecica invita fermierii din oras si din satele aparținatoare la cursuri de formare profesionala organizate in cadrul PNDR 2014 – 2020, Masura 1. Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare pentru fermierii din județul Arad. Cursurile sunt gratuite și se vor desfașura…

- “ HORA MUCENICILOR “ LA FESTIVALUL MUCENICILOR DIN PARCUL NATIONAL!! O HORA MARE UNICA, CU MUCENICI IN CHIP DE OM DE DIMENSIUNI REALE VA PUTEA FI VAZUTA IN PARCUL NATIONAL IN PERIOADA 7-10 MARTIE, CU OCAZIA FESTIVALULUI MUCENICILOR! Si surprizele nu se opresc aici! Organizatorii promit sa lase cu gura…

- Un om de afaceri din Arad a trucat un afis al semifinalei Eurovision Romania 2019 in care sunt reprezentate, in afara de logo-urile TVR si ale sponsorilor sai, sigla partidului PNL. Televiziunea publica a reactionat in urma „farsei“ si a facut o serie de precizari.

- S-a inregistrat al 5-lea deces, in aceasta perioada, din cauza gripei tip A S-a înregistrat al 5-lea deces, în aceasta perioada, din cauza gripei, potrivit ultimei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana care…

- Polițiștii de imigrari in urma acțiunilor intreprinse in cursul lunii decembrie, au depistat 219 cetațeni straini in situații ilegale, fiind executate misiuni de indepartare sub escorta pentru 35 de persoane, iar 38 de societați comerciale nu respectau reginul juridic privind angajarea strainilor. De…

- In perioada sarbatorilor de iarna si in primele zile ale anului 2019, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat creșteri fata de o perioada normala. Masurile dispuse de conducerea Politiei de Frontiera Romane au dus la fluidizarea traficului, nefiind inregistrati timpi mari de asteptare…

- Enel iși va inchide magazinele in județele Timiș, Caraș-Severin, Arad și Hunedoara, in perioada 24-26 decembrie 2018. In perioada Craciunului, singurul magazin deschis al furnizorului de electricitate va fi cel din Iulius Mall Timișoara, care va avea program normal astazi, in data de 24 decembrie. Totodata,…

- "Astazi, 18 decembrie 2018, CNAIR SA a semnat contractul pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire a Municipiului Timisoara Sud", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de companie.Lungimea totala a obiectivului este de 25,69 kilometri. Proiectul este finantat din…