Stiri pe aceeasi tema

- Fuga de la locul unui accident nu va scapa de raspundere! Politistii se deplaseaza la locul faptei de fiecare data cand sunt sesizati cu privire la producerea unui accident de circulatie cu victime si desfasoara cercetari pentru identificarea celor implicati si stabilirea cauzelor care au dus la producerea…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a decedat dupa ce a fost lovit de un automobil in timp de se deplasa cu bicicleta. Tragedia s-a intamplat astazi, in jurul orei 18:00 in satul Țințareni, raionul Telenești.

- Accidentul se datoreaza tot vitezei excesive, neatenției și nepastrarii distanței corespunzatoare. De reținut ar fi faptul ca unul dintre șoferii implicați in accident, șoferul din microbuz, deși la prima vedere nu pare vinovat fiind pe drumul prioritar a fugit de la locul impactului. Adica, a tras…

- A tamponat violent o femeie și a fugit de la locul faptei. Totul s-a intamplat ieri seara, in jurul orei 18:00, in satul Balaurești din raionul Nisporeni. Soferul unui autoturism de model „Vaz" a tamponat o femeie in varsta de 62 ani, care s-a ales cu o factura la braț.

- Sfirșit tragic pentru un moldovean de 28 de ani, stabilit de mai mult timp in comuna Cisterna di Latina, Provincia Latina, Italia. Moldoveanul a mers simbata seara acasa la niște conaționali pentru a lua cina. Dupa ce a stat la masa, tinarul a ieșit afara sa dea un telefon și a ajuns pe marginea drumului, scrie stirilocale.md.…

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.

- Joi, in jurul orei 22.30, dispeceratul Biroului Drumuri Naționale și Europene a fost sesizat despre faptul ca un tir a fost acroșat in trafic, pe DN 1, de catre un taxi, iar conducatorul acestuia din urma nu a oprit la locul producerii evenimentului. Polițiștii rutieri l-au depistat in zona giratoriului…

- Grav accident rutier produs pe raza municipiului Campulung! Un barbat de 84 de ani a fost lovit de un autoturism, batranul gasindu-si sfarsitul in drum spre spital. Nicolae Baldovinescu de 84 de ani din Campulung, se deplasa cu un triciclu, o bicicleta electrica, pe strada Fratii Golesti din…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in jurul orei 1,00 noaptea. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata pe carosabil…

- ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS in urma cu cateva minute! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata…

- Tanarul de 34 de ani care a provocat accidentul mortal de la Cluj, a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta se afla sub influența bauturilor alcoolice. Cel in cauza va fi prezentat magistratilor pentru dispunerea altor masuri preventive. Barbatul se afla la volanul unui BMW inmatriculat in Satu Mare.…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in zona capului de elicea unei parapante cu motor, in timp ce verifica o defectiune a aparatului de zbor. Potrivit politistilor, barbatul se afla impreuna cu mai multi prieteni in zona localitatii Gelu, comuna Varias din judetul Timis. La…

- Un barbat de 56 de ani, din comuna Letea Veche, si-a pierdut viata, in aceasta seara, in urma unui accident rutier, produs pe DC 87, in satul Siretu. Politistii care au facut primele cercetari la fata locului spun ca acesta se deplasa cu bicicleta si ar fi iesit de pe un drum secundar in drumul […]…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa al…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta, in județul Buzau, la ieșirea din localitatea Satuc. O fetița de 11 ani a decedat, fiind proiectata din mașina. Șoferul autoturismul a fugit de la locul accidentului. UPDATE. Potrivit polițiștilor, la volanul mașinii se afla un barbat de 27 de ani,…

- “Politistii au fost sesizati astazi dimineata despre producerea unui accident rutier pe DN18 in Viseu de Sus. In urma verificarilro s-a stabilit ca un tanar de 21 ani, conducea un autoturism si intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila prin stanga si…

- “Politistii au fost sesizati astazi dimineata despre producerea unui accident rutier pe DN18 in Viseu de Sus. In urma verificarilro s-a stabilit ca un tanar de 21 ani, conducea un autoturism si intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei de mers, a parasit partea carosabila prin stanga si…

- Doi politisti din cadrul Politiei Pantelimon au depistat in trafic un autoturism condus de un sofer, care ar fi fost la un pas de a accidenta un grup de copii. In acest context, politistii au pornit in urmarirea autoturismului si au efectuat mai multe semnale regulamentare de oprire, insa…

- Un barbat din localitatea Cristesti a murit dupa ce miercuri seara a fost lovit de un tren in apropiere de orasul Targu Frumos. Coordonatorul SMURD Iasi, Diana Cimpoiesu, a declarat pentru AGERPRES ca barbatul in varsta de 56 de ani se afla in stop cardio-respirator in momentul in care la locul…

- Mai multi braileni care circulau cu un autobuz al societatii locale de transport din Braila au tras o sperietura zdravana dupa ce un calator beat s-a apropiat de sofer si l-a lovit cu pumnul in fata fara niciun motiv, punandu-le in pericol viata.

- Șoferul autoturismului care s-a rasturnat vineri noapte, pe un drum de padure din zona Certege, Coasta Vascului, pe raza orașului Cimpeni, a fost reținut pentru ucidere din culpa. Autoturismul de teren condus de acesta a cazut intr-o rapa pe o distanța de aproximativ 60-70 de metri. In urma accidentului,…

- Soferul masinii e teren care s-a rasturnat intr-o prapastie din Apuseni, accident soldat cu decesul unui tanar de 23 de ani, a fost retinut de politisti. Barbatul este acuzat de ucidere din culpa si se banuieste ca era sub influenta alcoolului.

- B.V.T., tanarul de 28 de ani din Campeni, care s-a rasturnat, noaptea trecuta, cu autoturismul pe care il conducea, intr-o rapa adanca de 60-70 de metri, provocand moartea unuia dintre pasageri, a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Potrivit IPJ…

- Potrivit polițiștilor, o femeie de 38 de ani, din Beiuș, in timp ce conducea un autoturism, a efectuat o manevra de mers inapoi pentru a iesi din curtea unui imobil și nu a acordat prioritate de trecere autovehiculelor care se deplasau pe D.N.76, moment in care a intrat in coliziune cu o autoutilitara…

- Miercuri dimineața, un barbat de 34 de ani, in timp ce conducea un autoturism Opel, a accidentat trei tinere care s-au angajat in traversarea strazii pe marcajul pietonal. Accidentul s-a produs pe strada Alexandru Xenopol din Oradea, iar dupa comiterea lui șoferul a fugit de la fața locului.…

- Un accident mortal a avut loc azi-noapte la Boghești. Șoferul ar fi fugit de la locul accidentului. Victima este un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, Dorinel P. Acesta a fost accidentat in timp ce mergea spre casa, unde se afla mama sa, de care avea grija. Vom reveni cu informații.

- Un alt accident rutier grav s-a petrecut in zona Ramnicelu. Din primele verificari efectuate la fata locului a rezultat ca un conducator auto de 26 de ani din Ramnicelu circula pe DN 22, din directia Braila catre Rm Sarat, iar pe raza localitatii Ramnicelu ar fi pierdut controlul asupra directiei de…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa dupa ce un barbat de 51 de ani a fost lovit in plin de o soferita de 35 de ani., care circula neregulamentar pe linia de tramvai.

- Politistii argeseni l-au identificat pe soferul care, pe 19 noiembrie, a produs un accident mortal la Bascov, in urma caruia o persoana a decedat, iar alte trei persoane au fost ranite.Este vorba de un tanar de 23 de ani, din comuna argeseana Baiculesti. Acesta a fost retinut de politistii Serviciului…

- Accidentul a avut loc in aceastAf dupAf masAf, pe o trecere de pietoni de pe Bulevardul RevoluAAiei, in zona DunAfrea. Azoferul unui taxi a acroAYat un pieton, dupAf care s-a fAfcut nevAfzut. Din fe

- Un barbat de 44 de ani este anchetat pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si distrugere din culpa, in conditiile in care s-a urcat baut la volan si a pierdut controlul autoturismului, care s-a izbit violent de un copac, luand foc.

- Politistii maramureseni au stabilit primele concluzii ale cercetarilor efectuate in cazul accidentului grav produs ieri dimineata pe raza judetului Maramures, la Viseu de Jos. In cazul de la Viseu de Jos, in care un politist de frontiera, pasagerul pe scaunul dreapta fata intr-un autoturism BMW, si-a…

- Politistii constanteni au retinut in seara zilei de marti, 21 noiembrie, o persoana acuzata ca a produs un accident rutier urcand la volanul masinii fara sa aiba permis de conducere, sub influenta alcoolului. Mai mult, barbatul a fugit de la locul accidentului.

- Potrivit politistilor, soferul care a provocat accidentul grav de pe Soseaua Mangaliei a fost identificat de oamenii legii, el fiind dus la sediul Serviciului Politiei Rutiere unde este audiat la aceasta ora. Oamenii legii au stabilit ca barbatul in varsta de 50 de ani nu are permis pentru…

- Un taximetrist din Chișinau, in varsta de 22 de ani, a fost reținut aseara, in jurul orei 21.30, dupa ce a lovit mortal cu mașina un pieton pe strada Muncești din Chișinau. Victima era un barbat de 47 de ani, originar din raionul Anenii Noi, care traversa strada neregulamentar, atunci cand a fost lovit…

- Politistii au identificat si retinut, pentru 24 de ore, conducatorul unui autovehicul care a accidentat grav un barbat, dupa care a parasit locul accidentului, incercand sa induca in eroare organele judiciare. In seara zilei de 16 noiembrie, politistii din cadrul Politiei orasului Huedin au fost sesizati…

- Preotul din comuna galateana Schela care a fost retinut dupa ce duminica a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l, a fost arestat preventiv pentru…

- Danut Hohota, un preot din comuna galateana Schela, a fost retinut de politisti dupa ce a accidentat mortal duminica seara un barbat si a parasit locul accidentului. Politistii au stabilit ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame alcool in aerul pur expirat, relateaza Digi 24.Preotul in varsta…

- Un preot din comuna galateana Schela a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, duminica seara, fiind sub influenta bauturilor alcoolice la volan, a accidentat mortal un pieton si a fugit de la locul faptei, a declarat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Galati,…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Galati, Crina Dragu, a declarat, luni, ca un accident mortal a avut loc duminica seara pe raza comunei Schela. "Un barbat, de 49 de ani, din Schela, in timp ce se deplasa pe partea dreapta a drumului DJ 251 K, a fost accidentat mortal de un autoturism.…

- Un preot dintr-un sat din judetul Galati a fost retinut dupa ce, baut fiind, a lovit cu masina un barbat care mergea pe un drum judetean, dupa care a plecat de la locul accidentului. Barbatul lovit de masina a murit,

- Un preot din comuna galateana Schela, un barbat de 44 de ani, a fost retinut, dupa ce, duminica seara, a lovit mortal cu masina un barbat de 49 de ani care se deplasa pe marginea unui drum din localitate, apoi a parasit locul accidentului, politistii stabilind ca preotul avea o alcoolemie de 1,34 miligrame…

- Un tanar in varsta de 26 de ani si-a pierdut viata, intr-un accident rutier produs joi, in jurul orelor 11.30, pe ocolitoarea Brasovului, in apropiere de comuna Tarlungeni. Victima conducea o autoutilitara, spre DN 11, in momentul in care, la km 4 + 600 m, a oprit pe banda 1 si a coborat din autovehicul.…

- Un șofer de 36 de ani din Negrești-Oaș, a parasit locul accidentului dupa ce a acroșat un biciclist. Evenimentul rutier a avut loc in data de 3 noiembrie. Potrivit polițiștilor, șoferul a intrat cu mașina pe contrasens, moment in care a lovit biciclisdtul. Șoferul a parasit locul faptei și nu s-a prezentat…

- Soferul aflat sub influenta alcoolului care a accidentat mortal un biciclist, marti dimineata, pe Podul de la Maracineni, si apoi a parasit locul faptei a primit mandat de retinere pentru 24 de ore pentru infractiuni la regimul circulatiei, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a soferului de 30 de ani, sub aspectul comiterii infractiunilor de „ucidere din culpa”, „parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei” si „conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului”.

- Politistii au dispus masura retinerii pentru 24 de ore a șoferului de 30 de ani, sub aspectul comiterii infractiunilor de „ucidere din culpa”, „parasirea locului accidentului fara incuviintarea politiei” si „conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului”. La data de 7 noiembrie, in jurul orei…

- Un tanar de 30 de ani din localitatea Beceni, judetul Buzau, a accidentat mortal un biciclist, pe Drumul National 2, dupa care a fugit, fiind blocat din trafic de soferii care au vazut ce s-a intamplat. Testat de politisti, soferul avea o alcoolemie de 1,02 miligrame per litru alcool pur in aerul expirat,…