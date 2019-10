Gașca Zurli s-a mutat în casă nouă Mirela Retegan și Gașca Zurli au inaugurat astazi noul sediu Zurli, un loc unde se vor face fapte bune. In showroom pot fi gasite produse marca Zurli. Primii vizitatori au fost copii de gradinița, care au adus dar de casa noua ghetuțe ce vor fi donate copiilor nevoiași, in cadrul campaniei „Incalța un copil, de toamna!”. Mirela Retegan ne-a povestit despre noua casa Zurli, dar și despre campania de toamna pentru copiii desculți ai Romaniei. Pana pe 6 noiembrie puteți trimite ghetuțele prin curier, la sediul Zurli sau partenerilor din țara. Sunt sute de copii pe langa București, mii de copii in… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

