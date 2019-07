Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru editia 2019 a BRD Bucharest Open 2019, turneu feminin de tenis ce se va desfasura in perioada 13-21 iulie la Arenele BNR din Capitala, s-au pus in vanzare cu preturi cuprinse intre 20 si 75 de lei, informeaza site-ul oficial al competitiei.Preturile tichetelor de intrare pentru fiecare…

- Spectacolul Dangerous Games – una dintre cele mai de succes producții artistice a companiei de dans Lord of the Dance, ajunge in aceasta vara in Oradea. Cel mai celebru spectacol de dans din lume, „Lord Of The Dance – Dangerous Games”, va fi pus in scena pe 25 iunie 2019, la Sala Sporturilor,…

- Ca romanul nu-i niciunul intreprinzator! In ultimele zile, pe Internet au aparut anunțuri de vanzare a invitațiilor la spectacolele oferite azi de Gașca Zurli, la Sala Sporturilor din Buzau. Invitațiile au fost distribuite gratuit de catre Consiliul Județean, cel care și organizeaza, de altfel, o serie…

- O comedie savuroasa, cu actori de exceptie! Primaria Municipiului Deva si Centrul Cultural „Dragan Muntean” va invita, marti, 18 iunie 2019, la ora 20:00, in sala mare a Centrului Cultural din Deva, la spectacolul cu piesa „Amanta”, adaptare dupa celebra comedie „Incurca lume”, de A. D. Hertz.…

- Lupta finala in play-out-ul Ligii Zimbrilor se da intre CS Minaur si CSM Bacau. Suporterii baimareni au ocazia sa ii vada evoluand pe teren propriu pentru ultima data in acest sezon echipa masculina a CS Minaur, intr-o confruntare cu miza ridicata pentru ambele echipe, tinand cont de faptul ca victoria…

- Primul personaj animat care a primit o stea pe „Aleea Celebritatii” din Hollywood revine la Deva cu prietenii sai. Mickey Mouse si iubita sa Minnie, ratoiul Donald si iubita lui Daisy, impreuna cu Pluto și Goofy va invita, duminica, 19 mai 2019, la ora 19:00, in sala mare a Centrului Cultural…

- Atenție la escrocherii! Posta Romana nu deruleaza, in prezent, campanii cu premii. ”In urma aparitiei, in cateva publicatii online, a unor materiale cu privire la faptul ca mai multi utilizatori de servicii mobile au primit mesaje conform carora ar fi castigatorii unui telefon de ultima generatie, respectiv…

- Pugilistii de la Clubul Sportiv Pandurii Targu Jiu si-au asigurat deja cinci medalii la finalele nationale de box pentru cadeti, care au loc incepand de luni la Sala Sporturilor din Targu Jiu. Peste 60 de cluburi din tara si-a...