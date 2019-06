Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat miercuri ca posturile nu sunt blocate in sistemul sanitar, relateaza Agerpres. “Anul trecut functiona regula doi la unu pentru spitalele din subordinea Ministerului Sanatatii, dar nu pentru spitalele din subordinea autoritatilor locale, anul acesta nu mai…

- Prin Fondul de coeziune sunt investiti 110,5 milioane de euro in distributia apei potabile si reteaua de colectare a apelor reziduale din regiunea de nord-vest a Romaniei (Turda - Campia-Turzii), se arata intr-un comunicat publicat joi de Comisia Europeana. Comisarul pentru politica regionala,…

- Unitațile sanitare publice locale din Timiș pot accesa fonduri nerambursabile alocate de consiliul județean, printr-o schema de minimis. De altfel, masura The post Fonduri de la CJT pentru spitalele din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Romania, sprijinita de Ungaria, vrea sa ridice interdicția distilarii fructelor pentru a face țuica acasa, practica tradiționala in est și in centrul Europei care este restricționata in Uniunea Europeana din motive de sanatate, relateaza Reuters. Fostele state comuniste susțin ca transformarea fructelor…

- O fetita de 6 ani din Repedea a disparut de acasa in cursul zilei de vineri, 10 mai, in jurul orei 14.00, iar acum este cautata peste tot. “Mobilizare de forte pentru gasirea unei fetite care a disparut de la domiciliu, din Repedea. Politistii, sprijiniti de jandarmi, pompieri, politisti de frontiera…

- Aproape 2.000 de infectii nosocomiale au fost inregistrate anul trecut, in urma unor controale, in spitale publice si private din judetul Cluj, mai multe decat in 2017. Cele mai multe astfel de infectii se inregistreaza pe anestezie si terapie intensiva, chirurgie si dializa.

- De la bugetul local al municipiului Campina se aloca anual fonduri și pentru cele doua spitale din localitate - Spitalul Municipal și Spitalul de Psihiatrie Voila, banii putand fi folosiți doar pentru investiții, reparații, achiziții sau cofinanțarea unor proiecte cu fonduri europene sau fonduri guvernamentale.…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a declarat duminica, la Satu Mare, ca este "aproape o crima politica" sa nu fie folosite fonduri europene pentru construirea spitalelor regionale, aratand ca in 2016, cand era prim-ministru, a lasat "totul servit pe tava". "Sa nu folosesti…