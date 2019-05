Garnizoana Timișoara a trecut în administrarea Ministerului Culturii. Cale deschisă pentru Muzeul Revoluției Solicitarea Ministerului Culturii și Identitații Naționale (MCIN) de acum o luna a primit un raspuns pozitiv in ședința de astazi a guvernului. Executivul a aprobat „Hotararea privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar a unui imobil aflat in domeniul public al statului și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii și Identitații Naționale […] Articolul Garnizoana Timișoara a trecut in administrarea Ministerului Culturii. Cale deschisa pentru Muzeul Revoluției a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Sunt șanse ca in Timișoara sa existe un Muzeu al Revoluției… Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 8 mai, o hotarare conform careia dreptul de administrare asupra Garnizoanei din Piața Libertații din Timișoara a trecut de la Ministerul Apararii Naționale la Ministerului Culturii și Identitații Naționale,…

