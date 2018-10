„Gărgărița vrea să zboare” – eveniment pentru micuța Adela, diagnosticată cu tetrapareză spastică Un eveniment caritabil va avea loc duminica, 4 noiembrie, la Brașov, in scopul strangerii de fonduri pentru operația Adelei, o fetița in varsta de trei ani și jumatate, diagnosticata cu tetrapareza spastica. Inițiativa organizarii evenimentului ii aparține unei familii de tineri din județul Covasna. Parinți la randul lor, Ciprian și Cristina și-au dorit sa faca […] Articolul „Gargarița vrea sa zboare” – eveniment pentru micuța Adela, diagnosticata cu tetrapareza spastica apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

