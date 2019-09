Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul galez Gareth Bale, de care Real Madrid a incercat sa se desparta in aceasta vara, a revenit, joi, asupra perioadei dificile petrecute in ultima perioada la clubul madrilen de fotbal, care a ales in cele din urma sa-l pastreze, explicand ca aceasta perioada nu a fost "ideala'', dar…

- Atacantul galez Gareth Bale, de care Real Madrid a incercat sa se desparta in aceasta vara, a marcat ambele goluri ale echipei antrenate de Zinedine Zidane in meciul cu Villarreal, terminat la egalitate, 2-2, duminica, in deplasare, in etapa a treia a campionatului de fotbal al

- Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a vorbit, într-un interviu difuzat miercuri de televiziunea portugheza, despre rivalitatea "sanatoasa" de multi ani cu Lionel Messi si a declarat ca "admira mult cariera" fotbalistului argentinian, relateaza AFP."Admir mult…

- Clubul chinez Jiangsu Suning, unde activeaza antrenorul roman Cosmin Olaroiu, l-a transferat pe atacantul croat Ivan Santini (RSC Anderlecht), mutare care compromite mult discutata venire a galezului Gareth Bale de la Real Madrid, relateaza Reuters.

- Atacantul galez Gareth Bale trebuie sa paraseasca cat mai rapid Real Madrid, a declarat antrenorul francez Zinedine Zidane dupa primul meci amical cu Bayern Munchen (1-3), disputat la Houston in International Champions Cup.

- Gareth Bale (29 de ani, atacant) a anunțat conducerea clubului Real Madrid ca nu este determinat sa plece din capitala Spaniei. Conducerea lui Real Madrid a fost surprinsa de decizia lui Bale, șefii așteptandu-se la o desparțire de fotbalistul pe care-l platesc cu 17 milioane de euro pe an. Deși Zinedine…