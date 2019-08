Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri ca este încrezator ca se va gasi o soluție buna la chestiunea statului frontierei irlandeze dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Mediafax citând agenția Dpa. Irlanda va fi "într-o stare grozava"…

- Daca Bill Gates ar da fiecarui om de pe planeta 10 dolari, tot ar mai ramane cu o avere de 30 de miliarde de dolari. Si totusi nu este cea mai bogata persoana de pe planeta. Este al doilea dupa seful Amazon, Jeff Bezos. Cofondatorul Microsoft are o avere estimata de Bloomberg Billionaires…

- Ghița Mureșan, cel mai inalt jucator din istoria NBA, a votat la Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii, la Washington, pentru alegerile Europarlamentare. „Ghița Mureșan a votat la Secția nr. 414 din Washington DC deschisa la Ambasada Romaniei. Felicitari pentru spiritul civic!", a scris Ambasada…

- De doua ori mai multe balene cenusii au murit in timpul actualei perioade de migratie, exemplarele gasite esuate pe plajele din statul american Washington fiind rapuse de malnutritie, relateaza miercuri DPA, potrivit agerpres.ro.Balenele cenusii se confrunta cu numeroase dificultati in timpul…

- Gigantul american Google, al carui sistem de operare mobil Android echipeaza imensa majoritate a smartphone-urilor in lume, a anuntat, duminica, ca incepe sa-si suspende relatiile cu compania chineza de telecomunicatii Huawei, care face parte dintre cele considerate "riscante" de Washington, transmite…

- Președintele american Donald Trump se va intalni cu omologul sau polonez Andrzej Duda pe 12 iunie, la Washington, pentru a discuta despre securitate și aparare, a informat miercuri Casa Alba, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Președintele Trump și președintele Duda vor…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei…

- MAE solicita presedintelui rechemarea ambasadorului Romaniei in SUA George Maior. Foto: wikipedia.org. Ministrul de externe, Teodor Melescanu îi solicita presedintelui României, Klaus Iohannis, sa-l recheme pe ambasadorul tarii noastre în Statele Unite ale Americii, George Maior.…