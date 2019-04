Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut luni "tuturor firmelor si bancilor din lume" sa intrerupa orice relatii financiare cu Gardienii Revolutiei din Iran, care sunt considerati oficial de SUA organizatie terorista, transmite AFP. Noua pozitie a Statelor Unite fata de trupele de elita iraniene…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia SUA de a include Gardienii Revolutiei din Iran pe lista organizatiilor teroriste straine, informeaza AFP. "Multumesc prietenului meu drag, presedintelui SUA Donald Trump, pentru ca a decis sa plaseze Gardienii Revolutiei din…

- In plina campanie electorala in tara sa, Netanyahu a declarat ca Israelul "nu va renunta niciodata" la cea mai mare parte a Golanului sirian capturat de statul evreu in timpul Razboiului de Sase Zile din 1967, inainte de anexarea acestuia in 1981 care nu a fost niciodata recunoscuta de comunitatea…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo și premierul israelian Benjamin Netanyahu, care s-au intalnit miercuri la Ierusali, au convenit ca SUA și Israelul vor continua sa combata "agresiunea iranianului", relateaza site-ul postului France 24, potrivit news.ro.Citește și: Victor Ponta anunța…

- ''Zarif a plecat, bine c-am scapat! Atat timp cat voi fi aici, Iranul nu va avea bombe nucleare'', a scris Netanyahu pe Twitter. Zarif, artizanul unui acord international care limiteaza programul nuclear iranian, si-a prezentat luni demisia presedintelui Hassan Rouhani. Netanyahu s-a…

- Administratia lui Donald Trump s-a declarat gata marti sa blocheze o noua "caravana" de migranti din America Centrala cu intariri militare la granita de sud a Statelor Unite, relateaza France Presse. "O multime de oameni urmeaza sa soseasca prin Mexic in speranta de a inunda frontiera noastra de sud",…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica, intr-un mesaj video difuzat pe retelele sociale, ca tara sa recunoaste 'noua putere' de la Caracas, reprezentata de presedintele parlamentului, Juan Guaido, care s-a autoproclamat presedinte al Venezuelei, transmit AFP si Reuters.…

- Cei doi lideri "au discutat despre ideea crearii unei zone de securitate fara amenintarea terorismului in nordul tarii", potrivit unui comunicat al presedintiei turce.Discutia telefonica a avut loc in momentul in care cele doua tari traverseaza un nou episod de tensiuni in legatura cu soarta…