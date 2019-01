Gigi Becali isi pregateste revenirea pe scena politica. Rugat sa comenteze intentia lui Florin Calinescu de a candida cu o noua formatiune politica, omul de afaceri a declarat in exclusivitate la Romania TV: ""Eu pot sa imi fac oricind partid, am si bani, o spun si sondajele. Numai dupa ce il anunt, am 6%, pentru ca asa spun sondajele. Pe locul doi e Tiriac, cu 3%...Cu Noua Generatie, am avut 17%! Eu conduc oameni, e talentul meu, e harul meu, asa cum talentul lui Florin Calinescu e sa faca oamenii sa rada., am demonstrat la Steaua, am demonstrat in viata mea prin tot ce am facut. Eu ii conduceam…