Garderoba lui Meghan Markle costa 28.000 de dolari. Iata ce contine.

- Copii prințului Wiliam și ai ducesei de Cambridge vor avea in garderoba costume naționale moldovenești. Dupa ce a imbracat mai multe vedete de la noi, creatoarea Elenei Ețcu s-a apucat de cusut tinute pentru printul George și printesa Charlotte.

- Ieri, logodnica Prințului Harry a aparut la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice: o slujba religioasa cu ocazia Zilei Commonwealth, care a avut loc la catedrala Westminster Abbey din Londra. La acest eveniment, care a insemnat…

- Fosta actrita din Suits, care se va casatori cu Printul Harry pe 19 mai anul acesta, a fost surprinsa intonand imnul Regatului Unit, God Save The Queen, in semn de respect fata de regina si noua sa casa britanica. Meghan a participat la slujba de celebrare a Commonwealth-ului, tinuta la Westminster…

- Participarea actritei la slujba de la Westminster Abbey este un punct major de cotitura pentru viitoarea sotie a printului Harry, fiind prima data cand ea a participat la un eveniment oficial alaturi de regina. Sarbatorita in intreaga Commonwealth, ziua reprezinta o oportunitate pentru fiecare din…

- Astazi este o zi mare pentru logodnica Prințului Harry. Fosta actrița americana Meghan Markle (36) apare la primul ei eveniment oficial alaturi de Regina Elisabeta și, desigur, și de ceilalți membri importanți ai casei regale britanice. Este vorba despre un eveniment legat de Ziua Commonwealth, care…

- Cea mai mica dintre surorile Kardashian-Jenner este, probabil, și cea mai rasfațata. Cu o avere estimata la 50 de milioane de dolari, una dintre cele mai bogate femei din lume și cea mai tanara membra a topului Forbes, lui Kylie Jenner ii place extravaganța. Daca proapata mamica iși șoca fanii cu imagini…

- Mai sunt doar doua luni pana la nunta regala dintre Meghan Markle și Prințul Harry și, pana atunci, fosta actrița trebuie sa se adapteze la traiul in U.K. A renunțat la actorie și s-a mutat din Canada in Marea Britanie pentru ca viața sa a luat o alta turnura din momentul in care l-a cunoscut pe Prințul…

- Odata logodita cu Printul Harry, fosta actrita primește la pachet o lunga lista cu reguli ce tin de eticheta regala. E mult de munca cu Meghan! Americanca de 36 de ani vine dintr-o lume in care era incurajata sa se exprime cat mai liber cu putința. Dar oricat de ridicole și invechite i-ar parea aceste…

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.

- Printul Harry si Meghan Markle si-ar fi dublat bugetul de nunta, asta pentru ca, potrivit zvonuri, rochia de mireasa a actritei va costa cateva de mii de lire sterline. In plus, luna de miere va fi pe cheltuiala viitoarei sotii.

- Mai sunt doua luni și cateva zile pana la cea mai așteptata nunta din an, nunta regala a Prințului Harry cu Meghan Markle de pe 19 mai, iar pregatirile sunt in toi la Casa Regala a Marii Britanii. De la invitațiile de nunta, la locație și aranjamente, la tort și petrecerea de dupa ceremonie și ținute,…

- Ducesa de Cambridge a iesit pe locul al cincilea, cu 13% din voturi. Un procent de 49% dintre cei intervievati a spus ca aceasta a devenit mai putin pe placul publicului dupa ce s-a maritat cu ducele de Cambridge, iar casatoria a schimbat-o. Printesa Beatrice, fiica ducelui de York, se afla…

- In Marea Britanie, pregatirile pentru nunta regala sunt pe ultima suta de metri. Prințul Harry și logodnica lui, Meghan Markle, au stabilit deja cine va canta la nunta lor, iar acum au facut și lista cu invitați. Aproape 2.700 de persoane din toate categoriile sociale, membri ai organizațiilor caritabile…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…

- Meghan Markle a aparut prima data in public alaturi de viitorii ei cumnați, prințul William și Kate Middleton, dar și de prințul Harry, logodnicul ei. Cei patru au participat la inaugurarea Royal Foundation Forum, scrie Time. Meghan Markle nu pare sa aiba probleme in a se integra in familia regala,…

- Printul Harry, in varsta de 33 de ani, si Meghan Markle, in varsta de 36 de ani, s-au bucurat de o popularitate uriasa dupa ce si-au anuntat logodna in noiembrie 2017, in timp ce printul William, in varsta de 35 de ani, si sotia lui, Kate, in varsta de 36 de ani, reprezinta o atractie majora pentru…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Cum o fi ca nunta ta sa fie a doua ca importanța la palatul regal și asta pentru ca William și Kate sunt deja casatoriți? Fiica cea mica a Prințului Andrew va imbraca și ea rochia de mireasa, anul acesta, dupa logodnica lui Harry. Prințesa Eugenie și Jack Brooksbank Numai ca, trebuie sa recunoaștem,…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost solicitat sa cante la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Mai mult, artistul s-a oferit sa-i ajute pe cei doi sa-și organizeze anumite aspecte ale mult așteptatului eveniment, potrivit DailyMail. "Prințul Harry i-a cerut personal lui Ed Sheeran sa cante la nunta sa",…

- Ce stim despre a treia nastere a lui Kate Middleton Primavara acestui an casa regala britanica va avea parte de cea mai intensa promovare in toate colturile lumii. Sunt asteptate doua evenimente majore in viata personala a celor doi printi mostenitori. Printul William va deveni pentru a treia oara tata,…

- Printul Harry este in culmea fericirii. Se face baiat cuminte si renunta la burlacie. Plin de entuziasm, printul de Wales a anuntat logodna mezinului familiei regale, cu iubita sa, actrita americana Meghan Markle, intr-o ceremonie fastuoasa. Pentru ca un astfel de moment e prilej de sarbatoare pentru…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la ora 12.00, a anuntat palatul Kensington, resedinta princiara, pe contul oficial de Twitter, transmite AFP. Biroul de presa al printului…

- La Palatul Regal din Londra, zilele pana la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle sunt numarate. Lista invitaților a fost facuta, locul ceremoniei religioase a fost stabilit, la fel și cel al recepției de dupa, așa ca mai sunt doar cateva detalii de pus la punct. In acest sens, Palatul Kensington a…

- Pe data de 19 mai, la nunta lui Meghan Markle cu Printul Harry, actrita se va afla in centrul atentiei insa, acelasi lucru se va intampla si cu mama sa Doria Ragland, in varsta de 61 de ani, care va trai aceeasi experienta ca mama lui Kate, Carole Middleton, in anul 2011, scrie ONE.

- Mai sunt aproape patru luni pana cand Meghan Markle va merge la altar alaturi de Prințul Harry, devenind in mod oficial membra a Familiei Regale Britanice. Pregatirile sunt in toi la Palat, mai ales ca monarhii britanici vor avea parte de mai multe petreceri mari anul acesta – nașterea celui de-al treilea…

- Fostul principe Nicolae este comparat cu printul Harry, in presa din Marea Britanie. Iar sotia lui, cu Maghan Markle. "Nicolae Medforth-Mills, nepotul cel mare al Regelui Mihai, este singurul capabil sa aduca o urma de speranta pentru reinstaurarea monarhiei romanesti". Aceasta este imaginiea pe care…

- Va exista sau nu un contract prenupțial intre cei doi viitori soți? Și, daca da, ce va conține acesta? Iata care sunt subiectele de interes pentru Prințul Harry și Meghan Markle in acest moment, adica inainte de nunta, cand astfel de decizii sunt luate! Ce se intampla cu conturile ei de social media?…

- Preferații poporului britanic au participat, ieri, nu la una, ci la doua indatoriri regale, facandu-și apariția mai intai la Castelul Cardiff, iar ulterior la o sala de dans, tot din Wales. Ieri, au marcat o noua apariție publica reușita Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica sa, fosta actrița…

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De...

- Meghan Markle va trebui sa renunte la mai multe obiceiuri si sa respecte toate regulile de eticheta regala, dupa ce se va casatori cu Printului Harry. Nu are voie sa iasa singura in public. De acu...

- Logodnica Prințului Harry, Meghan Markle și-a șters pagina de Instagram și Twitter. Palatul Kensington a confirmat ca actrița americana și-a închis conturile de pe rețelele sociale pe motiv ca „nu le-ar fi folosit de mult timp”. Dupa casatorie, Markle ar putea renunța…

- Dupa ce au mers impreuna cu toți membrii Familiei Regale Britanice la biserica in ziua de Craciun, iata ca acum, la doua saptamani de la eveniment, Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au participat la cel de-al doilea angajament public de cand și-au anuțat logodna. Astazi, cuplul regal a fost…

- Aceasta declarație a Prințului a lovit in familia logodnicei sale. Ce reacții au avut rudele ei… In interviul acordat postului de radio BBC4 saptamana aceasta, Prințul Harry a povestit despre primul Craciun al lui Meghan Markle ca membra a familiei regale. Un interviu frumos, in care, insa, Prințul…

- Barack Obama atrage atenția asupra riscului „utilizarii iresponsabile a rețelor sociale”, intr-un interviu pe care i l-a acordat prințului Harry, in cadrul unui program special al BBC Radio 4, relateaza AFP. Totodata, fosutl președinte american a vorbit și despre viața sa, dupa plecarea de la Casa Alba.…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Familia regala britanica se afla luni la Sandringham, proprietatea reginei aflata la 160 de kilometri nord de Londra, unde a participat la slujba de Craciun, la care au luat parte si printul Harry si Meghan Markle, proaspat logoditi. Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar…

- Potrivit presei britanice, etse pentru prima data cand o persoana care nu este casatorita cu un membru al familiei regale participa la celebrari. Printul William, duce de Cambridge, printul Philip, duce de Edinburgh, Catherine, ducesa de Cambridge, Meghan Markle si printul Harry au mers pana la biserica.…

- Cei doi au stat alaturi de regina Elizabeth si printul Philip, dar si de ducele si ducesa de Cambridge si ducele de Wales. Slujba de Craciun la care au participat a avut loc la biserica St Mary Magdalene. Potrivit presei britanice, este pentru prima data cand o persoana care nu este…

- Printul Harry o ascult pe Meghan Markle viitoarea sa mireas deoarece intenioneaz s nu participe la tradiionala Boxing Day din Marea Britanie care ar urma s se in pe 26 decembrie.Printul Harry participa la tradiionala zi de vântoare înc de când avea 12 ani dar se pare c anul acesta tra...

- Prințul Harry și Meghan Markle au publicat mai multe fotografii oficiale care marcheaza logodna. Ținutele actriței americane au ajuns rapid in atenție, mulți afirmand ca aceasta a ales o rochie „demna de o prințesa”. Prețul acestei rochii se ridica la aproximativ 56.

- Prințul Harry și Meghan Markle au realizat o ședința foto cu fotograful de fashion Alexi Lubomirski pentru a marca logodna lor, la o luna dupa ce au facut anunțul. Fotografiile au fost realizate saptamana aceasta la Frogmore House, o reședința privata a Familiei Regale. Alexi Lubomirski este fostul…

- Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markle, au facut publice portretele oficiale ale cuplului. Fotografiile au fost realizate de celebrul fotograf Alexi Lubomirsk. Prințul Harry și logodnica sa, Meghan Markel, au facut publice portretele oficiale. Fotografiile au fost postate și pe contul oficial…

- Ei bine, dupa anunț, avem și pozele oficiale. Prințul Harry și Meghan Markle, cel mai nou cuplu regal din Mare Britanie, au facut azi publice doua fotografii oficiale de logodna, unele cat se poate de tandre, realizate in curtea reședinței Frogmore House din Windsor. Intr-una dintre cele doua poze,…

- Pranzul anual organizat de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu cateva zile inainte de Craciun a reunit și anul acesta o mulțime de membri din Familia Regala Britanica. Evenimentul a avut loc miercuri la Palatul Buckingham, fiind o tradiție regala, iar Meghan Markle și Prințul Harry, dar și Prințul…