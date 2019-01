Garda Papei si-a tras coifuri de plastic

Stiri pe aceeasi tema

- Stare de urgenta in Germania, Austria, Suedia si Norvegia, caderile masive de zapada, in unele locuri si de 5 metri, au blocat drumuri, circulatia trenurilor a fost perturbata, scolile si-au anulat cursurile in timp ce sute de militari au fost trimisi sa-i ajute pe sinistrati. Deja meteorologii vorbesc…

- Ministerul Afacerilor Externe si Guvernul Romaniei au luat nota ”cu ingrijorare” de intrarea in vigoare, in Austria, la 1 ianuarie 2019, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti ai lucratorilor din acest stat membru in functie de costul mediu al vietii din tara…

- Cu doar cateva saptamani inainte ca Romania sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene de la Austria, sefa Guvernului va merge in fata alesilor neamului, pentru a prezenta “forma finala” a programului presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Acest lucru se va intampla saptamana urmatoare,…

- Moment insolit in timpul audientei saptamanale de la Vatican: un baietel mut de 6 ani a urcat pe scena in timpul discursului Suveranului Pontif, spre amuzamentul acestuia, si a tras de mana pe un membru al Garzii Elvetiene. Mama baiatului a purtat un scurt dialog cu papa Francisc, in timp ce incerca…

- Romanii care lucreaza in Austria, carora le-au fost modificate alocatiile pentru copii in urma schimbarilor legislative adoptate de Parlamentul Austriei, pot cere sprijinul Centrului SOLVIT Romania in cazul in care considera ca sunt discriminati si li s-au incalcat drepturile. Potrivit MAE, Centrul…

- Referitor la știrea aparuta in mass-media despre faptul ca austriecii de la OBB intra pe piata de transport calatori din Romania, cu trenuri pe ruta Viena – Cluj Napoca, CFR Calatori face urmatoarele precizari pentru o informare corecta a opiniei publice: CFR Calatori in colaborare cu MAV Start (operatorul…

- CFR Calatori, in colaborare cu MAV Start (operatorul national feroviar de calatori din Ungaria) si OBB (operatorul national feroviar de calatori din Austria), au stabilit introducerea in circulatie a unui nou tren pe ruta Cluj Napoca – Budapesta – Viena Hbf si retur, incepand cu planul de mers 2018…

