- In trimestrul I al anului 2019, Comisariatul Județean Timiș al Garzii Nationale de Mediu a efectuat un numar total de 173 inspectii, dintre care 32 inspectii planificate si 141 inspectii neplanificate. In urma controalelor au fost aplicate 15 amenzi contraventionale, in valoare totala de 208.000 lei.…

- In primul trimestru din 2019, reprezentanții Comisariatului Județean Timiș al Garzii Nationale de Mediu au efectuat un numar total de 173 inspectii și au aplicat 15 amenzi, in valoare totala de 208.000 lei. Cea mai mare sanctiune aplicata de comisari a fost in valoare de 40.000 lei și a fost…

- Marina Bianca Fazacas este noul secretar al municipiului Zalau. In urma concursului organizat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), pentru postul de secretar la Primaria municipiului Zalau, Marina Bianca Fazacas a obtinut 81,6 puncte la proba scrisa, respectiv 84,2 la interviu, fiind…

- Dupa 1.211 inspecții efectuate anul trecut, din care 478planificate și alte 733 neplanificate, Comisariatul Județean Bacau al Garzii Naționale de Mediu a aplicat 62 de sancțiuni contravenționale in valoare totala de 584.000 de lei, de peste patru ori mai mult ca in anul 2017. Dintre sancțiuni, 14 au…

- Pe fondul nemultumirilor carora le-au dat glas in ultimele zile edilii de municipii, inclusiv din randul social-democratilor care conduc primarii, cu privire la faptul ca, intre altele, nu ar fi fost consultati referitor la proiectul de buget pe anul in curs, liderul PSD a iesit public cu un mesaj.…

- Comisariatul județean al Garzii Naționale de Mediu a efectuat, in cursul zilei de vineri, 25 ianuarie, controale la principalii actori care administreaza sau folosesc Celula 2 de colectare a deșeurilor din Bacau. „Colegii noștri – ne-a declarat comisarul șef, Ionuț Diaconu – au verificat autorizațiile…

- Victor Ponta scrie ca „Sunt bucuros și mandru ca am fost alaturi de oameni la București cu ocazia sfințirii Catedralei Mantuirii Neamului / la Alba Iulia pentru Ziua Naționala / la Iași pentru Ziua Unirii ! “Șobolanii” politici nu au aparut acolo!” „Sunt bucuros și mandru ca am fost alaturi de oameni…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a adresat marti seara natiunii printr-un discurs televizat in direct de la Casa Alba, pledand pentru finantarea constructiei unui zid la frontiera cu Mexicul, dar nu a declarat o urgenta nationala care i-ar fi permis sa decida singur in aceasta chestiune,…