Stiri pe aceeasi tema

- Un exemplu pentru comunitate 25 de reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta au participat, astazi, la activitatea de igienizare organizata de Prefectura Constanta si Garda Nationala de Mediu.Astfel, salvatorii au curatat o parte din padurea de la Fantanita…

- Un incendiu la o groapa improvizata a „ars” și bugetul local. Primaria municipiului Petroșani a fost amendata cu 20.000 de lei. Depozitarea deșeurilor in zona Golgota arde și bugetul municipalitații de la Petroșani, care a fost amendata de Garda de Mediu. “In data de 16.09.2019, Garda Naționala…

- Primaria comunei Vețel a fost amendata de inspectorii de la Garda de Mediu cu suma de 10.000 de lei. De vina este un depozit ilegal de deșeuri care a luat foc. “In data de 13.09.2019, Garda Naționala de Mediu – Comisariatul Județean Hunedoara a sancționat Primaria Comunei Vețel din jud. Hunedoara…

- ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “CAȘTIGUL MAGIC”. PARTICIPANȚII LA CAMPANIE 1.1. RINGIER ROMANIA S.R.L., cu sediul in București, bulevardul Dimitrie Pompeiu, nr. 9 - 9A, IRIDE BUSINESS PARK, Corp B2B, sector 2, inregistrata la Registrul Comerțului București J40/10882/1996, cod unic de inregistrare…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala demareaza noi serii de cursuri acreditate, dupa cum urmeaza: Responsabil cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (Cod COR: 325713) Perioada: 9 septembrie – 9 octombrie 2019, dupa urmatorul program:…

- In perioada 14 septembrie-25 octombrie se organizeaza examenul pentru spcialist ATI și EDA, iar examenul pentru obținerea titlului de specialist pentru medici, medici stomatologi si farmacisti are loc in perioada 16 octombrie-22 noiembrie. Ministerul Sanatatii organizeaza, in perioada 14 septembrie-25…

- Oamenii pot sesiza Garda de Mediu in cazul in care companiile de salubritate nu colecteaza separat deseurile reciclabile – Asociatia Declic a creeat o pagina de internet unde se poate face acest lucru. Legea spune ca de la 1 iulie colectarea selectiva este obligatorie, iar primariile si companiile de…