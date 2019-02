Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile confirma existenta deseurilor radioactive langa Capitala. Comisia Naționala pentru Controlul Activitatilor Nucleare anunta intr-un comunicat ca au identificat deseuri radioactive la groapa de gunoi Glina. Oamenii care locuiesc in zona sunt revoltati si anunta proteste maine. Citeste mai…

- Urmare a numeroaselor articole aparute in presa locala, in ultima perioada, Garda Naționala de Mediu s-a autosesizat și, incepand din data de 28.01.2019, a demarat o ampla acțiune de verificare a modului in care cei doi operatori desemnați, BRAI CATA SRL și SUPERCOM SA, desfașoara activitatea de…

- Depozitul neconform de deseuri industriale periculoase cu continut de azbest apartinand S.C. Fermit S.A. Ramnicu Sarat a fost inchis oficial joi, sub coordonarea prefectului judetului Buzau, Carmen Ichim, si in prezenta reprezentantilor Comisariatului Judetean Buzau, ai Garzii Nationale de Mediu, Agentiei…

- Depozitul neconform de deseuri industriale periculoase cu continut de azbest apartinand S.C. Fermit S.A. Ramnicu Sarat a fost inchis oficial joi, sub coordonarea prefectului judetului Buzau, Carmen Ichim, si in prezenta reprezentantilor Comisariatului Judetean Buzau, ai Garzii Nationale de Mediu, Agentiei…

- "Nu a venit si nu a facut nicun fel de cerere catre Agentia locala de Protectia Mediului pentru revizuirea autorizatiei si care a constatat ca au depus si alte deseuri decat cele pe care le aveau in autorizatia initiala si nu-mi este frica sa spun, erau chiar si deseuri medicale care nu aveau ce…

- In mod similar expresiei "cel mai bun doctor este trenul de Bucuresti", Asociatia "Verde Urbanldquo; s a adresat Garzii Nationale de Mediu in legatura cu probleme importante de mediu sesizate de a lungul timpului in Constanta. Printre ele, lipsa Registrului Spatiilor Verzi, modul drastic de toaletare…

- Concernul Alu Menziken a inaugurat astazi, 13 noiembrie, fabrica de la Medieșu Aurit, la eveniment participand ministrul Ioana Bran, secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Florin Iura, vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și președinte al Organizației Municipale PSD Satu…

- CHIȘINAU, 12 nov – Sputnik. De astazi, 12 noiembrie, începe acțiunea juridica a Regulamentului privind combaterea si prevenirea raspândirii buruienii ambrozia, aprobat de Guvernul de la Chișinau. © Sputnik / Alexei Nasirov Ce vor pați țaranii care angajeaza la munca zilieri…