- Garda de corp personala a regelui Salman al Arabiei Saudite, generalul Abdel Aziz al-Fagham, a murit intr-un schimb de focuri in urma unei 'dispute personale', transmit AFP si Reuters, citand media saudite, conform agerpres.ro. 'Generalul Abdel Aziz al-Fagham, garda de corp a regelui Salman, a murit',…

- Locul exact in care s-a produs accidentul nu este clar, a scris UNHCR pe Twitter. Un purtator de cuvant al garzii de coasta libiene a informat ca a fost trimisa o barca de patrulare, dar nu a furnizat informatii suplimentare.Libia este unul din punctele de plecare principale pentru migrantii…

- Politia nu a prins vreun suspect si nu cunoaste motivele schimbului de focuri, a declarat comandantul Politiei Metropolitane, Stuart Emerman. “Detectivii intervieveaza martorii si analizeaza camerele de supraveghere”, a spus Emerman.Dintre cele cinci victime ranite, doua sunt in stare critica,…

- "La cererea Arabiei Saudite, organizatia se va intruni in reuniune de urgenta duminica, la nivel de ministri de externe, la Jeddah, pentru a discuta despre grava escaladare israeliana", a anuntat miercuri pe Twitter organizatia panislamica din care fac parte 57 de state. "Astazi, anunt intentia…

- Cel puțin trei persoane au decedat in urma unui incident armat care a avut loc luni seara in orașul olandez Dordrecht, a anunțat poliția, potrivit site-ului Euronews.Poliția a transmis pe Twitter ca a fost inițiata o ancheta in acest caz, fara sa precizeze unde s-a produs incidentul, informeaza…

- CHIȘINAU, 11 aug – Sputnik. Modelul Anastasia Fotachi a slabit foarte mult în ultima perioada. Aceasta a postat fotografii în costum de baie pe Instagram și e aproape de nerecunoscut. Daca la începutul carierei de model mulți o criticau ca are multe kilograme în plus,…

- Donald Trump a anuntat joi ca propune candidatura fiului fostului judecator al Curtii Supreme a Statelor Unite Antonin Scalia pentru postul de ministru al muncii, dupa demisia lui Alex Acosta din aceasta functie saptamana trecuta, informeaza France Presse. "Sunt incantat sa anunt ca intentionez sa-l…