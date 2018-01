Garda de Coasta italiana: 800 de migranti au fost salvati din Marea Mediterana, au fost gasite doua cadavre

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile spaniole aproba oferta companiei italiene Atlantia SpA de preluare a rivalei spaniole Abertis Infraestructuras SA, valoarea tranzactiei fiind estimata la 17 miliarde de euro, o tranzactie care va crea cel mai mare dezvoltator privat de infrastructura din lume, au declarat, pentru Reuters,…

- O inregistrare video efectuata la sfarsitul saptamanii trecute pe coasta de sud a Siciliei arata cum aproape 50 de migranti nord-africani sunt expulzati din Italia, pentru a-i impiedica sa se alature numerosilor migranti ilegali scapati de sub controlul autoritatilor, relateaza Reuters. Dupa ce peste…

- Secretarul american de stat Rex Tillerson a declarat miercuri ca va efectua saptamana viitoare o vizita de o zi in Marea Britanie, unde spera sa vada si noua ambasada a SUA de la Londra, relateaza Reuters. Vorbind cu jurnalistii la bordul avionului care il aducea inapoi la Washington dintr-o…

- Aproximativ 1.400 de imigranti au fost salvati marti in sudul Marii Mediterane, anunta Paza de Coasta italiana, precizand ca doi extracomunitari au fost gasiti inecati, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Nave ale Pazei de Coasta italiene, ale Uniunii Europene si ale unor organizatii umanitare au efectuat marti 11 operatiuni de salvare in Marea Mediterana. Au fost depistate zeci de ambarcatiuni care transportau imigranti. Au fost salvati 1.400 de imigranti, a transmis Paza de Coasta italiana. De asemenea,…

- Cel putin 8 imigranti africani s-au inecat si 86 au fost salvati de garda de coasta italiana, dupa ce o ambarcatiune s-a scufundat in Marea Mediterana. Tragedia s-a petrecut in largul coastelor Libiei.Garda de coasta italiana a observat vasul gonflabil plin de migranti.

- Garda de Coasta organizeaza concurs, pentru incadrarea, prin rectrutare din sursa externa, a unui numar de 14 posturi vacante, respectiv: secretar dactiograf ndash; debutant I ndash; pentru Serviciul Logistic Tehnic, doua posturi muncitor calificat IV, sofer autobuz pentru Serviciul Logistic ndash;…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 950 diverse bunuri, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 170.000 lei, daca ar fi fost originale, informeaza Garda de Coasta.…

- Misiune internationala incheiata cu succes: Echipajul navei MAI 1104, care a supravegheat frontierele Europei din Marea Egee, s-a intors acasa * Membrii echipajului navei maritime de patrulare MAI 1104 din cadrul Garzii de Coasta, care au participat la operatiunea "POSEIDON 2017", organizata de Agentia…

- Peste 250 de migranti au fost salvati din Marea Mediterana, in noaptea de luni spre marti, a anuntat garda de coasta italiana, conform Reuters, informeaza news.ro.Migrantii, care se aflau pe mare intr-o ambarcatiune pneumatica mare si doua barci mici, au fost salvati de doua vase, unui apartinand…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de aproximativ 4,8 milioane de lei, aduse in tara noastra din Vietnam, au fost confiscate in Portul Constanta Sud Agigea, potrivit unui comunicat transmis vineri de Garda de Coasta. ''In data de 21.12.2017, politistii de frontiera din cadrul…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din Vietnam, aproximativ 13.000 de tricouri, susceptibile a fi contrafacute, informeaza Garda de Coasta. In data de 21.12.2017, politistii de frontiera…

- Sase cadavre spanzurate de poduri au fost descoperite miercuri in Baja California Sur, un fapt fara precedent in acest stat turistic din nord-vestul Mexicului, in care crima organizata a castigat teren.

- Damian Green a demisionat la cererea premierului Theresa May dupa ce o ancheta interna a constatat ca a dat declarații mincinoase referitoare la mai multe filmulețe cu caracter obscen care au fost gasite in calculatorul sau. Demisia unuia dintre aliații cei mai de incredere a lui May, care…

- Autoritatile bulgare au arestat un grup de traficanti suspectat ca transporta din Turcia migranti proveniti din Irak, Iran si Siria avand ca destinatie finala vestul Europei, a anuntat luni Parchetul bulgar, relateaza Reuters. Gruparea formata din trei kurzi si patru bulgari a fost acuzata de trafic…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in P.T.F. Ostrov un barbat, care a incercat sa introduca ilegal in tara o arma cu aer comprimat si doua cutii cu munitie pentru arma, fara documente legale, informeaza Garda de Coasta. In data de 15.12.2017, in jurul orei 03.20, in Punctul…

- Politistii Garzii de Coasta din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Vama Veche au descoperit si retinut, in urma controlului efectuat in bagajul unui turist care se intorcea din Turcia, peste 300 grame bijuterii din metal galben si alb fara documente legale. Citeste si: Ministrul Muncii…

- Opt corpuri descompuse au fost descoperite pe o plaja japoneza, intr-o nava mica din lemn. Exista voci care spun ca trupurile ar fi venit din Coreea de Nord. Nava a fost gasita luni de catre Garda de Coasta din Japonia, la doar citeva zile dupa ce alte doua corpuri scheletice de barbati ar fi aparut…

- O nava turistica sub pavilion turcesc ce transporta peste 60 de migranți clandestini a fost interceptata luni noaptea de Garda de Coasta, la o distanța de aproximativ 17 mile maritime travers de Constanța, și escortata pana in Portul Constanța, scrie Agerpres.ro.

- Cei 66 de migranti clandestini sositi in rada exterioara a Portului Constanta in cursul serii de luni, la bordul navei turcesti de agrement ILAYDA 55, au declarat nationalitati irakiene, pakistaneze...

- Cel puțin 60 de migranți, printre care și copii, aflați la bordul unei nave turcești, au fost depistați de autoritațile portuare la aproape 20 mile traversd de Constanța, urmand sa fie escortați in port de Garda de Coasta.

- Corpurile, in stare de descompunere avansata, nu au putut sa fie identificate, insa mai multe indicii sugereaza ca este vorba despre pescari din Coreea de Nord - pachete de tigari din aceasta tara au fost gasite in apropierea unuia dintre cadavre, iar inscriptii in coreeana erau vizibile pe veste de…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezolutie care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranti fara o limita superioara tuturor tarilor membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni liderul grupului…

- Opt corpuri ale unor presupusi nord-coreeni, devenite partial schelete, au fost descoperite luni intr-o mica barca de lemn pe o plaja la Marea Japoniei de Garda de Coasta a Japoniei (JCG), relateaza Reuters. Ambarcatiunea a ajuns pe tarm la 70 km nord de un port de agrement unde politia a gasit saptamana…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Tulcea au identificat in trafic un tanar din judetul Tulcea, fara permis de conducere, care se afla la volanul unui autoturism ce avea numerele de inmatriculare expirate, informeaza Garda de Coasta. Pe timpul legitimarii barbatului,…

- Operatiunea europeana Sophia, lansata in 2015 impotriva retelelor de traficanti din Marea Mediterana, a permis salvarea a 42.000 de persoane si pregatirea a 201 de membri ai Garzii de coasta libiene, a declarat joi comandantul operatiunii, amiralul italian Enrico Credendino, relateaza AFP. 'Am arestat…

- Circa 1.100 de migranți plecați de pe coastele Libiei au fost salvați ieri in Marea Mediterana, printre care o femeie care a nascut intr-o barca pneumatica in mijlocul marii, au informat paza de coasta italiana și un ONG, relateaza AFP.

- Circa 1.100 de migranti plecati de pe coastele Libiei au fost salvati miercuri in Marea Mediterana, printre care o femeie care a nascut intr-o barca pneumatica in mijlocul marii, au informat paza de coasta italiana si un ONG, relateaza AFP.Paza de coasta a facut cunoscut intr-un comunicat…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu inspectori vamali din cadrul Biroului Vamal Constanta Sud, au depistat un cetatean bulgar, care a incercat sa introduca ilegal in tara peste 3.800 jucarii, ce purtau insemnele unor marci cunoscute, susceptibile a fi contrafacute, in valoare…

- Un prahovean de 39 de ani, condamnat la patru ani de inchisoare pentru evaziune fiscala și dat in urmarire generala, a fost prins, duminica dimineața, la Vama Veche, in timp ce incerca sa paraseasca Romania. "In data de 19.11.2017, in jurul orei 09.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama…

- Politistii Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr-un container, sosit in Portul Constanta Sud din China, marfuri susceptibile a fi contrafacute, evaluate la peste 100.000 lei daca ar fi fost originale, informeaza un comunicat de presa. Potrivit comunicatului de presa…

- Politistii de frontiera romani au salvat aproape 70 de migranti din Siria care se aflau pe o ambarcatiune gonflabila ce risca sa se scufunde in Mare Egee.De la inceputul anului, politistii romani din cadrul misiunii FRONTEX au salvat peste 1.500 de persoane.

- Zeci de migranți au fost salvați de la inec de polițiștii romani de frontiera. Persoanele se aflau pe o ambarcațiune supraincarcata și exista pericolul ca barca gonflabila sa se scufunde. Echipajul navei MAI 1104, aflat in misiune de supraveghere a frontierelor maritime externe ale Uniunii Europene,…

- Aproximativ 4.000 de pachete cu tigari de contrabanda au fost descoperite de politistii Garzii de Coasta in colaborare cu inspectorii Antifrauda ai ANAF si inspectorii Biroului Vamal Constanta Sud, ascunse intr-un autoturism sosit din Bulgaria in Punctul de Trecere a Frontierei (PCT) Vama Veche,…

- Excelenta Sa Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, joaca astazi intr un meci demonstrativ de oina la Constanta. Domnia sa este prezent astazi la Constanta cu ocazia unei vizite oficiale si a ales sa includa in program si participarea la un antrenament al echipei Frontiera Tomis Constanta.…

- Tribunalul Constanta a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a doi cetateni bulgari care au fost identificati si retinuti de politistii de frontiera constanteni in timp ce incercau sa faciliteze intrarea ilegala in Romania a doi cetateni turci, cu documente de identitate emise de autoritatile…

- Polițiștii de romani au salvat de la inec peste 71 de miranți, printre care și 20 de copii, care se aflau pe Marea Egee intr-o ambarcațiune gonflabila care risca sa se scufunde. Polițiștii de frontiera romani au identificat, pe timpul unei misiuni specifice de patrulare desfașurate in Marea Egee, o…