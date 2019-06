Treisprezece organizatii ale Garzii Civile vor participa la activitati de protejare a frontierei pana pe 15 iunie, a indicat duminica presedintele comitatului Istvan Batiz. Voluntarii vor actiona in intervalul orar 18:00 si 06:00, deplasandu-se in vehicule ale politiei, a adaugat el.

Patrulele ale garzii civile vor actiona la granita dintre Kiszombor, Tiszasziget si Mako, in punctele locale de trecere a frontierei si pe malul raului Mures, precum si in orice alte zone unde au loc evenimente iesite din comun sau in care este necesara o actiune politieneasca imediata, potrivit Uniunii…