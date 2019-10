Evenimentul va fi marcat printr-o reprezentație in fața Porții IV a Cetații Alba Carolina, sambata, 26 octombrie 2019, ora 13. 00 Proiectul de reconstituiri istorice antice a debutat in Alba Iulia la 26 octombrie 2012, cand, sub coordonarea Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, Legiunea XIII Gemina „s-a intors acasa”, in vechiul castru Apulum. Alaturi de ea și-a facut apariția și trupa de gladiatori, Ludus Apulensis. Un an mai tarziu, razboinicii daci din Apoulon, grupați sub denumirea de Lupii Apoulonului, se alaturau și ei soldaților romani și gladiatorilor. Astazi, Garda Apulum, denumirea…