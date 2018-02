Stiri pe aceeasi tema

- Citeste si: Transgaz: Doua companii au rezervat capacitate spre Ungaria, nu trei. Austriecii spun ca au fost scosi din joc unilateral de unguri din BRUA. Ungaria tace ♦ Peste 60% din valoarea gazoductului BRUA (Bulgaria, Romania, Ungaria, Austria - n.red.) din sectorul romanesc va fi finantata de consumatorii…

- Sphera Franchise Group, compania care administreaza peste 100 de restaurante in Romania, trece prin primul dus rece pe bursa dupa ce a fost intam­pi­na­ta la inceputul intrarii in arena de tranzactionare cu valuri de opti­mism care au condus de altfel la o luna jumatate de la listare la o apreciere…

- ♦ Piata din Romania a inregistrat in perioada 2008-2017 cel mai puternic avans din regiune in ceea ce priveste suprafata medie de comert alimentar la mia de locuitori, avansul fiind de circa 34% ♦ Prin comparatie, in Bulgaria si Cehia cresterea a fost de trei ori mai mica, in Ungaria a fost…

- Una dintre particularitatile manage­rilor romani care urmeaza cursurile unui program de Executive MBA este atitudinea antreprenoriala pe care o au pe parcursul programului de educatie pentru executivi, spune profesorul universitar Barbara Stottinger, decanul scolii de afaceri WU Executive Academy…

- La inceputul acestui an existau circa 14.000 de companii in economie care se aflau sub incidenta legii insolventei, potrivit datelor de la Registrul Comertului care iau in calcul doar firmele care si-au depus bilantul pe 2016, ultimul an pentru care exista date publice. Spre exemplu, compania…

- Citeste si: Record la calatorii anul trecut. Romanii au cheltuit peste 3 mld. euro pe vacante in strainatate, cu 60% mai mult fata de 2016 si dublu fata de 2008 Cum vrem sa promovam turismul: Romania are 7.000 de unitati de cazare, dar cele mai multe sunt pensiuni de mici dimensiuni, care nu se ridica…

- Com­paniile cu capital majoritar pri­­vat romanesc au cea mai ma­­re pondere in lucrarile spe­ci­a­le de constructii, de 86%, acti­­vitatile de investigatie si prote­ctie, de 86% si la restaurante de 83%, se arata in a treia editie a studiului „Ca­pitalul Privat Romanesc”, publicat de Zia­rul Financiar…

- ♦ Compania este la a doua pierdere trimestriala consecutiva ♦ Marja de profit a companiei a ajuns la 0,9%, fata de 10% in 2016 ♦ Veniturile totale au urcat cu 12% la 3 mld. lei ♦ Dupa publicarea rezultatelor, rulajul cu actiuni TEL a fost cel mai ridicat din toamna anului trecut ♦ „In…

- Piata de tevi si tuburi s-a situat in 2017 la aproximativ 7 milioane de euro, fata de 20 de milioane in urma cu zece ani. Producatorul turc Super­lit, care detine o fabrica in Buzau, a facut anul trecut tevi si tuburi in valoare de 13 mil. euro, valoare din care peste 70% a mers la export.…

- ♦ Policolor, producator controlat de fondul de investitii RC2, detine o fabrica in Bucuresti si una in Bulgaria, cu un total de 900 de angajati. Grupul producator de lacuri si vopsele Policolor Orgachim si-a majorat cifra de afaceri cu 7% anul trecut, ajungand astfel la business de 64…

- ♦ Genpact Romania, prezenta din anul 2005 pe piata locala, face parte din grupul indian Genpact, unul dintre liderii globali in industria de outsourcing. Furnizorul de servicii de outsourcing Genpact Romania a recrutat anul trecut aproximativ 950 de oameni pentru birourile din Cluj-Napoca…

- Pantofi „made in Romania“ in valoare de jumatate de miliard de dolari au ajuns pe piata din Italia in 2016, ultimul an pentru care exista date publice. Aceasta este cea mai importanta piata de export pentru industria de incaltaminte din Romania, in valoare Italia avand o cota de peste 50%, arata…

- Consolidarea fiscala a gru­purilor de companii romanesti le-ar da acestora sansa sa poata concura cu grupurile straine, in contextul in care grupurile autohotone sunt 5.000 la numar, iar cele straine 68.000, spun reprezentantii Asociatiei Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR). Prima initiativa…

- 40% dintre angajati ii spun managerului rar, foarte rar sau aproape niciodata de ce au nevoie pentru a-si reduce nivelul de frustrare, mai arata rezultatele studiului Patru din zece angajati din Romania initiaza rar, foarte rar sau aproape niciodata conversatii fata in fata cu managerul…

- „In momentul de fata mai avem pe rol patru procese de arbitraj international, dintre care unul singur este cu o firma de stat.” Intr-un proces care a inceput in 2015 Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris a decis in ianuarie 2018, ca gigantul american Chevron trebuie sa achite…

- Apartamentele vechi cu trei camere din Bucuresti au avut anul trecut un pret mediu de 83.400 de euro, in crestere cu 6% fata de media anului 2016, de 78.700 de euro, potrivit inde­xului imobiliar al ZF, realizat in cola­borare cu firma de consultanta imo­biliara Coldwell Banker pe baza ofertelor…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate actiuni listate la Bucuresti, a urcat in luna ianuarie cu aproape 8% si a marcat a doua cea mai mare crestere din randul principalilor indici ai burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre compa­ratie, primul loc…

- ♦ In Romania sunt inregistrate circa 2.000 de benzinarii, potrivit celor mai recente statistici disponibile, aproape 80% din cele care au si magazine fiind controlate de cinci mari jucatori ♦ In Rusia si Italia ponderea este si mai mare, dar in Cehia, de exemplu, primii cinci jucatori controleaza circa…

- Adrian Tanase, noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, spune ca printre obiectivele mandatului sau pe urmatorii patru ani se numara refacerea pietei de produse derivate, dezvoltarea paletei de servicii a BVB, „simplifica­rea“ conceptului de tranzactionare la bursa si imbunatatirea lichiditatii.…

- ♦ Piata de fuziuni si achizitii a avut anul trecut o valoare totala de 4-4,6 miliarde de euro, conform estimarilor companiei de audit si consultanta Deloitte ♦ Cea mai importanta mutare a venit din energie si a avut o valoare de 401 milioane de euro. Avocatul Florian Nitu, ma­naging…

- ♦ Cei care platesc in avans contributii la pensie sau la sanatate si nu reusesc sa realizeze veniturile estimate in 2018 isi vor recupera sumele de la stat daca va fi cazul, iar perioada de depunere a declaratiei 600 va fi prelungita pana la 1 martie - acestea sunt doar doua dintre promisiunile pe care…

- AKTA se va concentra pe extinderea retelei in noi zone, promovarea de pachete care includ servicii fixe si de telefonie mobila si lansarea unui nou post de televiziune. Cel mai mare jucator independent de pe piata locala de cablu TV, care activeaza sub brandul AKTA prin doua com­panii, Digital…

- Din cele mai mari 50 de plati realizate de catre compania nationala de drumuri si autostrazi, 33% au mers catre constructorii din Romania, restul fiind impartiti intre italieni, austrieci, spanioli, francezi si greci. Dorinel Umbrarescu a ramas si anul trecut cel mai bine platit drumar roman.…

- ♦ Fondul de investitii este unul dintre pionierii pietei de profil din Romania, cu o istorie de peste doua decenii. Cea mai recenta mutare dateaza de anul trecut cand a vandut 30% din compania de IT romaneasca Bitdefender pentru 180 mil. euro, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzactii…

- Ioana Romanescu, antreprenoa­rea care a creat acum patru ani brandul Cupcake Philosophy, a ajuns la afaceri de 120.000 de euro din businessul cu briose. La inceput antreprenoarea se ocupa personal de realizarea brioselor, in prezent lucrand cu ajutorul a sapte angajati, iar din 2016 produsele realizate…

- Sistemul medical actual, bazat pe asigurari sociale de sanatate, nu mai functioneaza, iar Romania trebuie sa se gandeasca la o alta varianta, in conditiile in care exista doar 5 milioane de platitori in totalul populatiei de 20 milioane de persoane, a spus Laurentiu Mihai, presedintele Casei Na­tionale…

- ♦ Sumele suplimentare generate de scumpirea gazelor pentru consumatorii casnici se ridica la peste 45 de milioane de euro, potrivit calculelor ZF facute pe baza datelor existente in piata ♦ Deocamdata, majoritatea consumatorilor casnici sunt alimentati la un pret reglementat de ANRE in contextul…

- ♦ In Bucuresti existau la finalul anului trecut circa 8.500 de magazine care vindeau produse de larg consum, numarul lor fiind in scadere ♦ Mai exact, in perioada 2013-2017 au tras obloanele un sfert din totalul unitatilor, arata datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung…

- Nova City Development, o companie detinuta de trei actionari romani din Bucuresti si Tulcea, investeste 30 de milioane de lei in doua proiecte rezidentiale in zona Pipera din Bucuresti. Cele doua proiecte – Residence29 si Millo Village – au impreuna peste 50 de case. Continuarea pe…

- ♦ Profitabilitatea companiilor de stat ar putea urca in 2018, ceea ce implicit ar putea insemna dividende generoase, dar nivelul randamentelor din 2017 este posibil sa nu fie atins in anul curent ♦ Consumul va incetini in 2018 la un ritm de 5-6% pe an ♦ „Intr-un context in care costul…

- Furnizorul de energie Arelco Power, controlat de Robert Neagoe si de un offshore cipriot (Robledo Investments), a ajuns in faliment la mai putin de un an de cand si-a cerut intrarea in insolventa. Cu afaceri de peste 800 mil. lei in 2016, compania a fost una dintre primele victime ale crizei de…

- ♦ In decembrie indicele BET a scazut cu 0,5% in contextul in care cea mai mare parte a burselor europene au fost pe plus, cu cel mai ridicat avans fiind inregistrat de bursa de la Atena, plus 7%. Indicele ATX, al bursei din Austria, a fost cel mai performant indice bursier in 2017 din randul…

- Daca economia Romaniei va creste cu 5% in 2018, va fi ceva extraordinar, dar sa fim atenti la supraincalzire si ulterior corectiile care vor veni inevitabil ►Ce a fost pana acum pe piata muncii este nimic fata de ce va fi in 2018 ►Antreprenorii romani cu afaceri stabile vor dori sa le vanda ►Dobanzile…

- ♦ Noile schimbari fiscale ating si sfera dividendelor de la 1 ianuarie 2018. Desi rata impozitului va ramane tot 5%, una din schimbari apare in momentul in care contribuabilul a depasit plafonul de 22.800 lei, bani proventi din dividende, chirii sau PFA, iar acesta va trebui sa plateasca 2.280…

- Transportatorul rutier de marfa Filip Spedition din Arad, cu operatiuni pe 11 piete europene, are disponibile in prezent 61 de locuri de munca pentru soferi de autocamion de mare tonaj, potrivit informatiilor disponibile pe site-ul AJOFM (Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca) Arad.…

- Bogdan Pandelea si Andreea Enache sunt doi antreprenori care au fondat site-ul oleya.ro, un magazin online de ingrediente pentru cosmetice naturale care le permite clientilor sa isi comande produse personalizate pe baza retetelor propuse si combinate in laboratorul firmei. Anterior lansarii…

- ♦ Piata auto locala are potential de a implementa rapid in urmatorii ani noile tendinte ce se creioneaza la nivel mondial, iar printre acestea, cele mai puternice au legatura cu vanzarile de masini electrice si cu serviciile de car sharing ce cresc exponential ♦ Nu trebuie uitata eficienta…

- Legea de modificare a ordo­nantei 23 privind plata defalcata a TVA, aprobata la finalul saptamanii trecute, reprezinta un mic castig pentru mediul de afaceri, masura nemaifiind obligatorie pentru toate persoanele inregistrate in scop de TVA, incepand cu 1 ianuarie 2018, spune Alin Negrescu, tax…

- „Dezvoltam o noua linie de business, un centru de distributie si livrari de mancare la domiciliu.“ Antreprenorul Dragos Petrescu, unul din cei mai puternici oameni din industria restaurantelor, care controleaza grupul City Grill, va investi anul viitor in deschiderea unui centru…

- Calin Dragan, 51 de ani, executivul roman care lucreaza de peste 20 de ani in cadrul sistemului Coca-Cola, va prelua incepand cu 1 ianuarie functia de presedinte al Bottling Investments Group (BIG), unul dintre cei mai mari imbuteliatori al gigantului Coca-Cola. Bottling Investments Group,…

- Romania a inregistrat anul acesta recorduri in ceea ce priveste productia totala sau randamentul la hectar la noua culturi, si anume la grau, rapita, mazare, orz, soia, floarea-soarelui, porumb, cartofi si struguri, potrivit ministrului agriculturii Petre Daea. In anul 2017, fermierii…

- Daca nu platesc in 30 de zile de la termenul limita impus de lege, taxele si contributiile retinute de la angajat, angajatorii sunt pasibili de o pedeapa cu inchisoarea de la unu la sase ani. Potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publi­cat de Ministerul de Finan­te, neplata catre…

- Forta de munca va continua sa fie principala problema a mediului de afaceri in urmatorii ani, iar riscul politic cu care se confrunta Romania ar putea conduce la inchiderea multor businessuri de pe plan local, spun fondatorii si actionarii companiei FAN Courier, liderul pietei de curierat evaluata…

- ♦ Holcim Romania se confrunta cu lipsa fortei de munca, dar si cu preturi in crestere la energie, cu o serie de costuri salariale si logistice mai mari. Producatorul de ciment si beton Holcim, membru al grupului LafargeHolcim, si-a propus sa faca investitii in noi terminale de ciment…

- Estimarile privind veniturile din dividende se mentin mai mari decat in trecut si in cazul anilor 2019, 2020 si 2021, atunci cand incasarile de la companiile de stat sunt vazute de Guvern intre 2,9 si 3,1 mld. lei. Guvernul doreste sa ajun­ga la venituri din dividende in valoare de 3,59…

- • La anul vor fi 5 miliarde de lei in plus la sanatate. Managerii spitalelor publice si reprezentantii autoritatilor vorbesc despre lipsa de finantare in sistemul de sanatate, dar o analiza asupra bugetului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) arata ca de la an la an bugetul a fost mai…

- La finalul lunii septembrie Asirom si Omniasig, cele doua companii ale VIG care vand polite RCA, aveau prime brute subscrise pe acest segment in valoare de 128 milioane de euro. Grupul austriac Vienna Insurance Group (VIG) care controleaza peste 20% din piata asigurarilor locale prin intermediul…

- Petrom, Romgaz, Banca Transilvania, BRD si Fondul Proprietatea, toate listate la Bucuresti, sunt in top zece cele mai valoroase companii din Romania. Doar 16 companii din top 100 cele mai valoroase din Romania sunt listate la Bursa de Valori Bucuresti, fata de 14 cate erau anul trecut, in…

- Piata romaneasca genereaza 35% din businessul companiei japoneze in regiunea balcanica. Fujitsu, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii IT din lume cu afaceri la nivel global de peste 40 mld. dolari, estimeaza pentru anul fiscal aprilie 2017 - martie 2018 o crestere a businessului…

- Datele de la Finante arata o crestere cu 25% a veniturilor bugetului general consolidat obtinute in octombrie fata de aceeasi luna din 2016, pana la 27 mld. lei, si o crestere de 9,8% a impozitului pe salarii si venit in perioada mentionata. Veniturile din TVA au crescut cu 8%, pana la…