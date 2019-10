Stiri pe aceeasi tema

- Cu pas hotarat spre “Caracal” TEVATURA…De ceva vreme, locuitorii limitrofi spatiilor comerciale din Moara Grecilor, municipiul Vaslui, traiesc adevarate momente de cosmar. Viata locatarilor este pur si simplu chinuita de nasabuintele patronilor restaurantelor din preajma. Acestia ne socotesc pur si…

- Scandalul este serios si important deoarece are semnificatii care depasesc doar aparent ciudata denumire aleasa pentru portofoliul grecului Margaritis Schinas, functionar cu vechi state de serviciu, corect si fidel purtator de cuvant al lui Jean Claude Juncker, recompensat acum pentru devotamentul sau…

- Mercedes-Benz a urmarit clientii care nu si-au platit ratele la timp folosind serviciul de localizare in caz de urgente (SOS) pentru a furniza informatii firmelor de recuperari, scrie leftlanenews.com .

- eMAG reduceri masini de spalat. In campania Stock Busters, din care au mai ramas doar cateva ore – aceasta se incheie la finalul zilei de joi, 22 august – sunt incluse numeroase masini de spalat care au preturi excelente.

- "Prin aceasta masura vom inlatura acuzatiile ca tarifele vamale americane la masini sunt mai scazute decat cele europene", a afirmat Altmaier intr-un interviu acordat publicatiei Welt am Sonntag.In luna februarie a acestui an, ministrul american al Comertului a remis Casei Albe un raport…

- Vouchere RABLA electrocasnice. Luni, 15 iulie, romanii se vor putea inscrie pentru a obține vouchere pentru electrocasnice, prin programul RABLA. Sunt puse la dispoziție voucherele nefolosite de romanii care s-au inscris in sesiunile anterioare. AICI te poți inscrie pentru a obține un voucher…

- Doi tineri, de 26 si 27 de ani, vor fi judecati sub acuzatiile de trafic de minori in forma continuata si proxenetism dupa ce anchetatorii au stabilit ca acestia recrutau adolescente cu varsta intre 14 si 17 ani prin inducere in eroare sau le rapeau, obligandu-le apoi sa isi vanda trupul.

- Din 10 iulie, inca o etapa din programul „Rabla pentru electrocasnice”. Azi au expirat voucherele acordate in a doua sesiune a programului „€Rabla pentru electrocasnice”€. In data de 10 iulie incepe cea de-a treia! Cele 49.118 de persoane care s-au inscris in a doua sesiune a programului Rabla pentru…