- Consiliul Concurentei propune acordarea unor garantii de stat pentru a facilita refinantarea creditelor populatiei, in cazurile in care valoarea proprietatilor a scazut, a declarat, joi, presedintele institutiei, Bogdan Chiritoiu, intr-o conferinta de profil. El a precizat ca ideea este deocamdata…

- Autoritatea de concurenta propune, in context, ca, pentru partea de garantie ramasa neacoperita, sa se implice statul, prin intermediul unuia sau mai multor fonduri de garantare."Refinantarea creditelor la o alta banca decat cea care a acordat creditul aduce beneficii clientilor si stimuleaza…

- Refinanțarea creditelor la o alta banca decat cea care a acordat creditul aduce beneficii clienților si stimuleaza concurența intre banci, se arata intr-un comunicat al Consiliului Concurenței. Ancheta sectoriala pe piata serviciilor bancare de retail, derulata de Consiliul Concurentei, arata ca persoanele…

- Gradul maxim de indatorare va fi de 40% pentru creditele in lei și 20% pentru cele in euro, indiferent daca este credit de consum sau credit ipotecar. In cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim crește cu 5 puncte procentuale in situația in care debitorul…

- Problema refinantarii creditelor ipotecare este legata, in parte, de lipsa garantiilor oferite de stat, considera Consiliul Concurentei, anuntand ca va propune statului sa intervina si sa ofere garantii bancilor, astfel incat romanii care au credite ipotecare sa poata refinanta imprumutul in cazul in…

- "Monitorizam cele mai importante sectoare in economie, iar pe 15 noiembrie vom lansa cea de a zecea editie a Raportului privind situatia concurentei in sectoare cheie ale economiei romanesti. Nu sunt evolutii spectaculoase fata de anul trecut. Economia merge, in general, bine, dar sunt, insa, cateva…

- 'Banca Nationala a Romaniei are ca principala sarcina asigurarea stabilitatii sistemului bancar. Deci, ei sunt preocupati ca bancile sa nu-si sume riscuri excesive, sa nu dea imprumuturi unor persoane care nu pot sa ramburseze acele imprumuturi si in felul acesta sa riscam soliditatea intregului…