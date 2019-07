Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 60 de artisti din toata lumea vor aduce 20 dintre cele mai noi proiecte din jazzul mondial pe cele trei scene ale festivalului Garana Jazz Festival, care se deschide joi seara si se desfasoara pana la sfarsitul acestei saptamani. "Garana, satul dintre munti, redevine pentru…

- Robbie Williams, unul dintre cei mai așteptați artiști pentru ediția aniversara a festivalului UNTOLD, va urca pe scena principala a festivalului UNTOLD, duminica, 4 august. Artistul britanic anunțase inițial pe pagina sa de Facebook ca va concerta la Cluj pe 1 august. El pregatește un show special…

- Peste 200 de artisti vor sustine concerte, spectacole de teatru si dans, precum si ateliere de creatie pentru copii, in perioada 7-14 iulie, in comuna brasoveana Cristian, in cadrul deja traditionalului Festival International de Cultura-Cartfest. Organizatorii au anuntat miercuri, intr-o…

- Mesaje sfașitoare de adio pentru Cosmin Dușa, tanarul luptator cugirean care a murit zilele trecute, la Chișinau, unde avea un meci in Eagles Fighting Championship, au fost postate pe rețelele de socializare incepand din dimineața zilei de astazi, 28 iunie 2019, ziua in care acesta ar fi implinit varsta…

- Vesti importante pentru fanii festivalului Untold, dupa ce artistul britanic Robbie Williams a fost confirmat oficial ca va concerta la cea de-a cincea editie a festivalului, care va avea loc in perioada 1 - 4 august, la...

- Cineastul german Werner Herzog, al carui documentar „Family Romance, LLC” va avea premiera la editia de anul acesta a Festivalului de la Cannes, va fi premiat de Academia Europeana de Film pentru intreaga activitate.

- FILM… O prestigioasa publicatie din Statele Unite ale Americii a inclus cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu printre senzatiile Festivalului de la Cannes din acest an. Este vorba despre revista The Hollywood Reporter, in paginile careia criticul de film Todd McCarthy a…

- Actrița spaniola Penelope Cruz va primi premiul Donostia pentru intreaga cariera la cea de-a 67-a ediție a Festivalului de la San Sebastian, care va avea loc in perioada 20 - 28 septembrie, potrivit variety.com, potrivit mediafax.Actrița este onorata de doua ori de organizatorii prestigiosului…