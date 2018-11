Stiri pe aceeasi tema

- In gara aflata sub administrarea companiei Network Rail exista isi desfasoara activitatea douazeci si sapte de puncte de vanzare unde sunt comercializate alimente si bauturi, iar multi clienti s-au plans ca porumbeii ciugulesc din mancare si lasa in urma mizerie. In comentariile publicate…

- Conducerea celei mai aglomerate gari din Marea Britanie a angajat un uliu pentru a speria porumbeii dupa un val de sesizari primite din partea pasagerilor, relateaza joi Press Association. In gara aflata sub administrarea companiei Network Rail exista isi desfasoara activitatea douazeci…

- Mamografiile are un ''rolul vital'' pentru femeile care iau parte la astfel de investigatii, ele putand beneficia mai mult de pe urma tratamentelor pentru cancer de san in comparatie cu cele care nu sunt supuse unor astfel de teste mamare, conform concluziilor unui studiu efectuat in…

- O femeie din Marea Britanie care a ramas traumatizata in urma nasterii dificile a fiicei sale, care a venit pe lume printr-o nastere intarziata din neglijenta si care i-a provocat paralizie cerebrala, a primit despagubiri de peste 75.000 de lire sterline din partea unei judecatoare de la Inalta Curte…

- Mai multe orase ale lumii, printre care se numara metropole precum Londra sau Houston, se confrunta cu amenintarea cresterii nivelului marilor si oceanelor, fenomen ce amplifica alte probleme existente, sugereaza un raport citat vineri de Press Association. În timp ce naţiunile se întâlnesc…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a demisionat din conducerea publicatiei online de dezvaluiri, dar va ramane in echipa editoriala, informeaza joi Press Association si EFE, preluand un mesaj postat de Assange pe reteaua Twitter, conform Agerpres. Noul "redactor-sef" al WikiLeaks devine…

- Formatia Take That a anuntat ca va sustine un turneu de amploare in Marea Britanie anul viitor si va lansa un album retrospectiv pentru a marca aniversarea a 30 de ani de la infiintarea trupei, potrivit Press Association. Trupa, care ii are in componenta actuala pe Gary Barlow, Howard…

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…