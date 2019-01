Poarta de intrare in Valea Jiului, gara din Petroșani, iși schimba aspectul in totalitate. Cladirea a fost, ani de zile, lasata de izbeliște, aceasta degradandu-se constant.

Datorita eforturilor depuse de consilirul local, Viorel Pascu, Regionala Cai Ferate Timișoara, administratorul cladirii, a luat masuri pentru renovarea acesteia.

Dupa o serie de procese in care solicita obligarea CFR sa se ocupe de reabilitarea garii din Petroșani, potrivit obligațiilor legale ce-i revin in aceasta direcție, Viorel Pascu a obținut o decizie definitiva in acest sens, in instanța.

Astfel,…