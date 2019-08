Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 43 de ani, este cercetat de polițiștii din Constanța dupa ce ar fi incercat, intr-o stație de autobuz, sa violeze o femeie de 55 de ani. Prinderea suspectului a fost posibila datorita martorilor care au sunat rapid la 112. Acesta este recidivist, in 2007 fiind condamnat la 3 ani inchisoare…

- O centrala nucleara din orasul Grohnde va fi inchisa vineri dupa-amiaza din cauza faptului ca apa raului Weser din apropiere este prea calda, informeaza dpa. Temperatura apei raului ar urma sa depaseasca 26 de grade Celsius vineri dupa-amiaza, a declarat joi o purtatoare de cuvant a Ministerului Mediului…

- Reactorul de la centrala nucleara Kozlodui, care s-a oprit automat miercuri din cauza unei anomalii la sistemul de alimentare cu electricitate, a fost repornit dupa rezolvarea problemei tehnice care a provocat incidentul, a anunțat Aleksander Nikolov, directorul adjunct al centralei din Bulgaria, potrivit…

- O statuie care o reprezinta pe actrita Marilyn Monroe si faimoasa ei rochie alba ridicata de un curent de aer a disparut din Hollywood, iar Politia din Los Angeles a demarat o ancheta oficiala, ce include prelevarea de amprente si interogarea persoanelor care locuiesc in proximitatea spatiului in care…

- O bomba americana de 100 de kilograme folosita in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita vineri in centrul orasului Berlin, in apropiere de emblematica piata publica Alexanderplatz, a anuntat Politia locala, citata de AFP si titrata de Agerpres. Descoperita in proximitatea unui…

- Politia belgiana a arestat duminica mai multe persoane in zona Garii de Nord din Bruxelles, unde avea loc o manifestatie neautorizata a ''vestelor galbene'', relateaza agentia de presa Belga si cotidianul La Derniere Heure.

- Un tanar de 26 de ani din Vaslui s-a spanzurat, iar la scurt timp și mama lui și-a pus capat zilelor. Dubla tragedie a avut loc duminica in Vaslui. Femeia s-a aruncat in gol de pe pasarela garii din localitate. Dubla tragedie a lovit familia din municipiul Vaslui. Mai intai, un barbat in varsta de 26…

- Patru localitati din judetul Bacau nu sunt alimentate cu energie electrica din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, iar o alta localitate este afectata partial de avarie, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. La ora 6,00, erau afectate total…