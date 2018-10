Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita a catalogat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul ca fiind "o greșeala uriașa și grava" și a reiterat ca prințul moștenitor Mohammad bin Salman nu a fost implicat in acest incident, relateaza site-ul agenției Reuters preluata de mediafax. Afirmațiile…

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala intr-un dosar de ucidere din culpa in care un sofer a fost trimis in judecata pentru provocarea unui accident cu doi morti si trei raniti. Accidentul s-a petrecut in iulie 2016 la un nod rutier de pe A1.

- Judecatorii l-au plasat sub control judiciar pe un barbat acuzat de omor, cu toate ca acesta a fost condamnat in prima instanta la 7 ani si 6 luni de inchisoare. Agresorul si-a ucis fiul cu o singura lovitura de cutit, dupa ce tanarul i-a reprosat ca-i cheltuie aiurea banii castigati in strainatate…

- Tanarul de 24 de ani din Aiud care a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a provocat un accident rutier soldat cu decesul unei femei in varsta de 63 de ani si ranirea grava a unei minore de 11 ani a fost condamnat definiv la pedeapsa de 3 ani si 4 luni de inchisoare cu executare.

- Autoritațile din statul american Massachusetts au raportat joi o serie de incendii și explozii in mai multe orașe situate la nord de Boston și au evacuat mai multe cartiere din cauza mirosului pronunțat de gaz din zona, relateaza Reuters.

- Cel putin 400 de prizonieri au evadat dintr-o inchisoare din capitala Libiei, in timpul unor lupte intre grupari rivale care au avut loc in apropiere, a declarat un oficial judiciar, in timp ce Organizatia Natiunilor Unite a cerut o intrevedere cu partile aflate in conflict, informeaza Reuters.

- Un judecator din Myanmar a condamnat luni doi jurnalisti ai agentiei Reuters la sapte ani de inchisoare fiecare pentru obtinere de documente de stat secrete, informeaza dpa, potrivit Agerpres.Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28 de ani) au fost retinuti in Yangon in luna decembrie pentru…

- O curte de justitie din Rusia l-a condamnat luni pe liderul opozitiei, Alexei Navalnii, la 30 de zile de inchisoare, pe motiv ca a incalcat legile privind protestele publice, lucru care il va impiedica sa organizeze un protest anti-guvernamental planificat pentru luna viitoare, relateaza Reuters.