Gangsterii, inlocuiti de copii in noul videoclip al lui Puya

- La doar 19 ani, a cucerit lumea cu hitul ''Umbrella'', punct de plecare al unei cariere de succes in muzica. La 20 februarie, Rihanna a implinit 30 de ani, varsta la care este deja un "icon" global si este implicata intr-o ampla gama de activitati, de la moda si cosmetica si pana la…

- Premierul Viorica Dancila pare sa fie in contradicție cu Liviu Dragnea pe tema schimbarilor secretarilor de stat! In timp ce Dancila a declarat, dupa CEX al PSD, ca nu s-a vorbit despre schimbari punctuale in randul celor aflati in functii, Liviu Dragnea o contrazice și precizeaza ca vor fi schimbați…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, transmite Agerpres. “Nu vorbesc despre o impozitare ...

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- MOREANU Law alaturi de BusinessMark Event Management anunta organizarea conferintei "Noile contracte FIDIC", eveniment ce va avea loc pe 2 martie 2018 la Hotel InterContinental, Bucuresti. Scopul intalnirii este de a discuta principalele modificari aduse de noile Contracte FIDIC, dar si de…

- Masuri de ordine la meciul de fotbal Dinamo – CSU Craiova. 150 de jandarmi vor fi cu ochii pe suporteri. Cele doua galerii se urasc de moarte, astfel ca se așteapta un meci tensionat. Jocul este programat duminica, ora 20.45. Iata comunicatul Jandarmeriei: ”Peste 150 de jandarmi vor asigura…

- Trei persoane au fost ranite usor, noaptea trecuta, dupa ce soferului unui autobuz de pe una dintre liniile de noapte i s-a facut rau si a intrat cu masina intr-un stalp, potrivit Brigazii de Politie Rutiera.

- Fostul rector al Universitații Constantin Brancuși, acum profesor universitar, Dorel Chirițescu, se pregatește sa devina socru mic! Fiica cea mica a acestuia, Alexandra Chirițescu, a fost ceruta in casatorie de iubitul sau Horia Pacurar, un tanar din București. Fericitul eveniment a avut…

- Declaratii la Bucuresti ale sefului diplomatiei de la Varsovia Șeful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz (stânga) și ministrul român de externe, Teodor Meleșcanu. Foto: mae. Polonia are semnale de la alte state din regiune, precum Ungaria, ca nu vor vota pentru activarea…

- O femeie a fost batuta la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, filiala a CNAIR, chiar de catre directorul de investiții, Emil Dodan. Numit de curând în funcția de director de investiții, Emil Dodan a luat-o la pumni pe o subalterna în timpul ședinței…

- Cel mai important eveniment intern al sezonului indoor, etapa finala a Campionatelor Nationale rezervate seniorilor si tineretului, va reuni sambata si duminica elita atletismului romanesc, la sala din cadrul Complexului Sportiv National ''Lia Manoliu'' din Bucuresti, potrivit unui…

- Miercuri, 31 ianuarie a.c., deputatul Dumitru Lovin a participat, la Bucuresti, la Delegatia Permanenta ALDE. Reprezentantii formatiunii conduse de Calin Popescu Tariceanu au decis sa militeze pentru mentinerea cotei unice de impozitare si a unui nivel redus de fiscalitate. De asemenea, au hotarat ca,…

- Un tanar in varsta de 19 de ani a ajuns miercuri seara la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Buzau dupa ce ar fi fumat marijuana. Medicii l-au stabilizat și il țin sub observație. Tanarul a ajuns la UPU cu o ambulanța dupa ce a fumat o țigara și i s-a facut rau. El ...

- Ambasadorul Republicii Coreea la Bucuresti, Kim Eun Joong, a declarat, miercuri, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca bugetul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) se ridica la aproximativ 13 miliarde de dolari, aceasta editie urmand sa aduca in prim-plan tehnologii de ultima…

- Politistii efectueaza luni dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetul Calarasi, la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun, 14 mandate de aducere urmand sa fie puse in executare. Potrivit unui…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Astazi se implinesc 168 de ani de la nașterea marelui poet național Mihai Eminescu. De asemenea, de 8 ani, pe 15 ianuarie, romanii celebreaza Ziua Culturii Naționale. Pe data de 7 decembrie 2010, s-a stabilit in baza Legii 238 / 2010 ca 15 ianuarie sa fie Ziua Culturii Naționale. Aceasta reprezinta…

- V. Stoica Astazi s-a reluat activitatea in unitațile de invațamant preuniversitar din intreaga țara, insa veștile care vin din partea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile nu sunt tocmai bune pentru elevii din județul Prahova. Potrivit ultimului raport oficial al Centrului…

- Un alpinist (30 de ani) din Bucuresti este cautat, duminica, de zeci de salvamontisi si voluntari, dupa ce sambata a fost surprins de o avalansa in muntii Bucegi. Tanarul era experimentat in escalada pe creasta, era ghid montan si era bine echipat la momentul accidentului.

- Dupa un scandal de proporții, fosta amanta a lui Gabi Enache și-a atins scopul și a devenit soția fotbalistului. Pentru acest vis, Lena Rohozneanu a platit un preț pe care multe alte femei nu l-ar fi acceptat niciodata. Bruneta și-a parasit complet fiica din prima casatorie, cea cu handbalistul Mihai…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik solicita demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”, reamintește...

- Contractul pentru deszapezirea județului Tulcea a fost imparțit in doua: zona Est și zona Vest. Cumulat, pentru urmatorii trei ani și fara a pune la socoteala contractele subsecvente, Consiliul Județean Tulcea va plati pentru deszapezire peste 12 milioane de lei. Contractul “Servicii de deszapezire…

- Inregimentata de curand la clubul militar, Ana Bogdan i-a susținut din tribune pe jucatorii de handbal masculin ai CSA Steaua in confruntarea din sferturile de finala ale Cupei Romaniei cu CSM București, scor 29-28. Bogdan (105 WTA) se afla in plina pregatire pentru noul sezon competițional, urmand…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846…

- Sfarșit de an de-a dreptul perfect pentru Volei Alba Blaj, deținatoarea eventului național, care a caștigat cea de-a noua partida, din 10 posibile in Divizia A1, in deplasare cu CSM Lugoj Timișoara, scor 3-0 (25-5, 25-15, 25-21), succes care trage cortina peste anul 2017. Venita dupa victoria istorica…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis participa la funeralii alaturi de soția sa, Carmen, care și-a schimbat complet look-ul. In semn de respect pentru Regele Mihai, Carmen a renunțat la blond și s-a vopsit bruneta. A aparut intr-o rochie neagra la brațul soțului ei. Cei doi au stat…

- Orange Romania si Huawei au testat tehnologia unei solutii "Massive MIMO" ( Massive Multiple Inpul Multiple Output) in Capitala. Acest test de teren reprezinta un reper major pentru Orange pe drumul catre 5G, conform unui comunicat de presa trimis de catre Huawei. 0 0 0 0 0 0

- Casa Regala a anunțat programul complet de sambata al inmormantarii Regelui Mihai. Ceremonii vor avea loc la București, de unde va pleca cortegiul funerar, și la Curtea de Argeș, unde va fi inmormantat Regele Mihai. Pe unde trece cortegiul funerar al Regelui Mihai Cum poți asista la inmormantarea Regelui…

- C-Lounge, cea mai noua locatie din Bucuresti, amplasata in mijlocul marilor corporatii din platforma Pipera, isi anunta marea deschidere sambata, 16 decembrie 2017, ora 21:00. Spatiul de 450 mp a fost creat special pentru evenimente, acesta reprezentand un concept urban, in stil industrial. Astfel,…

- Ministrul adjunct de externe al Turciei, Ahmet Yildiz, va fi prezent in Bucuresti, sambata, pentru a aduce un ultim omagiu regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit unui comunicat al Ambasadei T...

- Mii de oameni stau la coada ca sa-si ia ramas bun de la Regele Mihai Peste 17.000 de romani au mers la Palatul Regal, in ultimele 24 de ore, pentru a se reculege la catafalcul Regelui Mihai, asteptand la cozi cateva ore. Palatul Regal a ramas deschis toata noaptea, iar vineri dimineata erau in continuare…

- IKEA va deschide anul viitor cel de-al doilea magazin din Romania. De la inceputul anului viitor vor fi demarate și angajarile de personal. Marti, pe terenul IKEA pe bulevardul Theodor Pallady din Bucuresti, a avut loc ceremonia de asezare a pietrei de temelie, care anunta inceperea lucrarilor de constructie…

- AFI Europe Romania a semnat primul contract de inchiriere pentru AFI Tech Park, cel mai nou parc de afaceri al companiei, dezvoltat in Bucuresti. World Class va fi primul chirias al campusului, pe un spatiu de 1.500 metri patrati inchiriabili repartizat la parterul si etajul 1 al AFI Tech Park 1.…

- Compania de cercetare IPSOS a realizat, la comanda NOCASH, un studiu care a analizat disponibilitatea romanilor de a face banking si cu o alta institutie decat banca proprie. Rezultatele vor fi prezentante in cadrul conferintei internationale “PSD2. New Business Models”, ce se va desfasura…

- Studentii din anii terminali ai Universitatii de Medicina si Farmacie din Bucuresti au inițiat o capanie de bun augur. Ei iau la rand sateleRomaniei, ca sa le acorde celor acre au nevoie asistenta medicala specializata. Zeci de studenti la medicina si medici rezidenti s-au aflat in week-end-ul…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) și partenerii desemnați (Institutul de Științe ale Educației, Casele Corpului Didactic din județele Botoșani, Brașov, Buzau, Cluj, Olt, Teleorman, Timiș și din municipiul București, respectiv Inspectoratele Școlare Județene Iași, Bihor și ISMB) au semnat luni,…

- "Am luat nota ca domnul Catalin Ivan desfasoara aici, la poarta partidului, un demers jurnalistic si ca domnia sa a trimis un set de documente la sediul partidului, documente pe care le vom analiza. Asa cum ne-a declarat si a sustinut presedintele organizatiei de la Iasi, domnul Catalin Ivan nu ar…

- Cristina Stamate dezvaluia intr-un interviu de ce nu s-a mai recasatorit niciodata. Actrița Cristina Stamate, care a murit luni la varsta de 71 de ani, a fost casatorita , timp de 11 ani, cu Dan Ivanescu, cel care i-a fost, de altfel, și infidel. Cristina Stamate nu s-a mai recasatorit și explica, intr-un…

- Amazon a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth pentru a inchiria o cladire din zona de nord a Capitalei, unde va fi infiintat un nou sediu al retailer-ului american. Cel putin 1.000 de angajati ai companiei americane ar putea lucra la noile birouri din Romania.…

- Faptul ca Jandarmeria a ieșit cu caii la protestele de duminica din București a declanșat un val de critici pe rețelele de socializare. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lansat acuzații grave la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, susținand ca „a scos caii ca sa-i intimideze pe manifestanți…