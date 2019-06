Stiri pe aceeasi tema

- In direct de pe malul Bistriței, bacauanii pot admira cum ultimii arbori se prabușesc sub drujbe. Cu ani in urma malurile erau strajuite de sute de plopi, dar de la an la an aceștia aproape ca au disparut. Mai mult, zona fiind intens pașunata nu se poate dezvolta niciun lastar. Și uite asa tandemul…

- Amenajarea pietonalului și a parcarii din zona Parcului Unirii (fost Parcul Catedralei) se apropie cu pași repezi de finalizare. O suprafața de peste 2 hectare din jurul lacașului de cult va fi reorganizata urbanistic. Accentul va fi pus pe transformarea fostei organizari de șantier intr-un pietonal,…

- A fost un val de optimism, initial. Aparuse profesia de mediator, adica, spuneam „adio” rezolvarii litigiilor in instanta. Depaseam o etapa. Diferendele mai simple si nu numai, erau rezolvate civilizat si discret, cu mai putine costuri, prin mediere. Cum spuneam optimismul era la cote maxime. Proaspetii…

- Aproape mi-a curs o lacrima de emoție cand am vazut ca toata țara se unește sub haștagul #șieu ca sa stea degeaba un sfert de ora pentru a-și exprima solidaritatea cu moldovenii care nu au autostrada. Apoi mi-am amintit ca suntem in Romania, țara une nimic nu se intampla fara voie și, mai ales, fara…

- Suntem in plina perioada de inscriere in invațamantul primar. Ministerul Educației a revenit, ieri, cu precizari importante ca raspunsuri la cele mai frecvente intrebari puse de parinții copiilor care trebuie inscriși in aceasta forma de invațamant. Cine se poate inscrie in clasa pregatitoare? • Copiii…

- Vantul puternic a cauzat și cauzeaza in continuare numeroase avarii in rețelele de distribuție din Moldova, in special la liniile electrice aeriene (de inalta, medie și joasa tensiune) care asigura alimentarea cu energie in zonele rurale. Luni, 11 martie, la ora 10,00 erau nealimentate șase localitați…

- Se spune ca felul in care sunt tratați varstnicii indica gradul de civilizație al unui popor. Un documentar prezenta, zilele trecute, preocuparea a doua state europene, Irlanda și Suedia, fața de imbratranirea populației și masurile care trebuie luate chiar de azi, nu in viitor. Programele lor vizeaza…

- 11 persoane au fost retinute pentru 24 ore si, ulterior, arestate preventiv, in urma a 13 percheziții domiciliare efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Bacau si Neamt și de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operatiuni Speciale. In perioada 28 februarie –…