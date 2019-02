Stiri pe aceeasi tema

- Secția pentru investigarea faptelor din justiție susține ca Laura Codruța Kovesi ar fi cerut și primit in 2011, cand era procuror general, suma de 268.689,36 de lei de la Sebastian Ghița pentru extradarea din Indonezia a omului de afaceri Nicolae ...

- Consultantul politic Cozmin Gușa a dezvaluit in direct la Realitatea TV, in cadrul emisiunii "Jocuri de Putere" realizate de Rareș Bogdan, cum s-a ajuns ca fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi sa fie acuzata de "marturie mincinoasa", in urma denunțului lui Sebastian Ghița."Realitatea TV…

- Sebastian Ghița a vorbit, in exclusivitate la ”Sinteza Zilei”, despre celebra fotografie cu Cosmin Gușa la Belgrad și despre ce planuiește sa faca in continuare. Fostul parlamentar PSD a spus ca...

- La doar o zi dupa ce toata Romania s-a solidarizat cu Realitatea TV, pentru decizia abuziva a CNA de suspenda emisia postului, apar imagini in care patronul Realitatii TV si cel al postului rival, apropiat de PSD-ALDE – Romania TV – stau impreuna la o masa. Dar culmea, nu in Romania, ci in tara unde…

- O fotografie in care patronul Realitatea TV, Cozmin Gușa, apare alaturi de Sebastian Ghița, la Belgrad, a intrat in posesia Libertații. In imagine, cei doi apar intr-un salon, stand pe scaune, alaturi de alte doua persoane. In imagine se poate vedea clar fața lui Cozmin Gușa, in timp ce Sebastian Ghița…

- Din echipa care se afla la bordul avionului care l-a adus pe Nicolae Popa in Romania se aflau doi angajați ai SRI, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citeste si Atenționare emisa de meteorologi: Cod galben in mai multe județe Este vorba despre un medic de la Spitalul SRI, Adrian…

- Pe fondul intrebarilor iscate dupa ce s-a aflat ca Sebastian Ghita a depus un denunt la adresa fostei sefe a DNA-ului, in legatura cu extradarea lui Nicolae Popa si a prezentei acestuia din urma, marti, la Parchetul general, cu lamuriri tocmai in aceasta privinta, Politia Romana a ales sa transmita…

- Fostul deputat Sebastian Ghita, judecat in mai multe dosare și refugiat in Serbia, a declarat telefonic, duminica seara, la Romania TV ca a facut o plangere penala pe numele fostei sefe a DNA, Laura Codruta Kovesi. Fosta sefa a DNA a fost reclamata de Sebastian Ghita la Sectia Speciala pentru anchetarea…