Stiri pe aceeasi tema

- Gest inedit al primarului comunei Cirligele, Ștefan Moscu. Acesta a oferit cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului cate o bicicleta fiecarui copil din comuna sa. Bicicletele au fost oferite copiilor, vineri, intr-un cadru festiv. Practic, primaria a oferit 252 de biclete, in valoare de 130 mii lei,…

- Parinții care vor sa-i duca la gradinița pe cei mici in anul școlar urmator trebuie sa se ocupe de inscrierea copiilor in invațamantul preșcolar imediat dupa sarbatori. Primele vor fi inregistrate cererile de reinscriere și abia apoi, in limita locurilor ramase, cele pentru copiii care vor merge la…

- Parintii sunt cei care impun stilul de viata pe care il va adopta un copil, sunt responsabili pentru alimentatia copiilor și de comportamentele pe care le adopta copilul. Din nefericire, intr-o societate in care toate activitațile se desfașoara contra-cronometru, este extrem de dificil sa mai acordam…

- De astazi cresc alocațiile pentru copii. Parinții vor primii banii abia in luna mai. De la 1 aprilie, 2019, alocațiile copiilor se majoreaza. Banii vor ajunge la parinți abia in luna mai, dupa cum a anunțat chiar ministrul Muncii, Marius Budai. Cuantumul alocatiilor de stat pentru copii va fi urmatorul:…

- Dezastru! Vezi cum pot fi amendați parinții din cauza copiilor Dezastru pentru parinții din aceasta țara! In perioada 2017 – 2018, peste 230 de mii de parinti au fost amendati. Peste 230 de mii de parinti au fost amendati in Marea Britanie in perioada 2017 – 2018 pentru ca si-au luat copiii in concediu…

- Un copil de noua ani, din Hesse, Germania, a decis sa ofere economiile facute de parinții sai mai multor necunoscuți. Baiatul a batut din ușa in ușa și a imparțit toți banii stranși de...

- Copiilor italieni li s-a cerut sa nu se prezinte la scoala decât daca pot dovedi ca au fost vaccinati în mod corespunzator, relateaza marti BBC. Solicitarea are loc dupa luni de dezbateri la nivel national în legatura cu legea privind vaccinarea obligatorie. …

- Dupa cum ati observat, parintii arunca felii de branza topita in directia bebelusilor lor. Mai exact, incearca sa le lipeasca felia de fata.Copiii sunt surprinsi, se enerveaza, plang. Si totusi sute de parinti continua sa faca asta, scrie observator.tv