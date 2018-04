Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL, Costel Soptica, presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii, a declarat ca a primit sesizarea formulata de MEDIAFAX SA cu privire la protocolul SRI-Parchet si ca va fi dezbatuta miercuri de comisie.

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, întrebata despre desecretizarea protocoalelor între Parchet si SRI, ca trebuie sa se ajunga "la un moment zero", precizând ca "pentru sanatatea societatii si pentru

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, referitor la protocolul incheiat intre Parchet si SRI in 2009, ca singura reactie este depunerea unei plangeri penale nationale pe numele Laurei Codruta Kovesi, Florian Coldea, George Maior si Tiberiu Nitu, semnatarii documentului.

- Serviciul Roman de Informatii a publicat vineri pe site Protocolul de colaborare cu Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin in domeniul...

- SRI va publica, pe site-ul instituției, protocolul de colaborare încheiat cu Parchetul General în anul 2009, a declarat, joi seara, la B1 TV, purtatorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.

- Doina Gradea este noul presedinte-director general al Societatii Romane de Televiziune, votat astazi de Parlament, impreuna cu un nou Consiliu de Administratie, pentru un mandat de 4 ani. Cei 13 membri titulari si supleantii lor au fost desemnati de grupurile parlamentare, Presedintie, Guvern si salariatii…

- Un obiect extraterestru a creat panica in randul oamenilor de știința de la NASA. Asteroidul este pe un curs care il aduce in directa coliziune cu pamantul, iar efectele ar putea fi devastatoare. Calculele astrofizicienilor au determinat momentul in care gigantica roca va lovi terra. Dupa ce informațiile…

- In timp ce scandalurile din jurul șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, incep sa scape de sub control, in sensul in care interviul acordat de fostul deputat Sebastian Ghița jurnalistului ion Cristoiu a starnit multe controverse mai vechi in legatura cu procurorul, fostul președinte, traian Basescu, se distanțeaza…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere. "Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza…

- Uniformele angajatilor DGPI vor fi din stofa neagra, bluzoanele din tercot sau bumbac, cu manusi din piele si incaltaminte din piele, iar epoletii vor fi brodati cu fir metalizat alb-argintiu reprezentand frunze de stejar, potrivit unui Ordin al MAI pus in dezbatere publica.

- Sebastian Ghita i-a aratat jurnalistului Ion Cristoiu o fotografie din telefon in care sustine ca apare sefa DNA la el acasa, cerand ca imaginea sa nu fie facuta publica. La RTV s-a facut promisiunea, miercuri seara, ca fotografia va fi facuta publica in zilele urmatoare.Jurnalistul Ion Cristoiu…

- Surse judiciare: Kovesi, Hellvig si Coldea, audiati in "Black Cube", in regim de VIP Directorul SRI, Eduard Hellvig, Laura Codruta Kovesi, sef DNA si fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, au fost audiati, in ultimele doua saptamani, in dosarul Black Cube, au declarat surse judiciare, audierile…

- Fostul sef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost achitat marti, de magistratii Tribunalului Brasov, in dosarul „Motorina”, a declarat purtatorul de cuvant al Tribunalului Brasov, judecatoarea Gabriela Ciolacu. Hotararea nu este definitiva, Sorin Blejnar fiind acuzat in acest dosar de doua infractiuni: sprijinire…

- Concursul pentru desemnarea noii conduceri executive a Aeroportului intra in a treia etapa, in conditii de lipsa de transparenta totala. Sambata expira termenul pentru depunerea declaratiilor de intentie, iar saptamana viitoare, de miercuri pana vineri, candidatii vor fi intervievati de catre reprezentantii…

- Fostul ofițer al SRI, Daniel Dragomir, a dezvaluit faptul ca DNA a incheiat un protocol secret cu Agenția Naționala de Cadastru, care ii ofera acces la foarte multe date. DNA a recunoscut acest protocol și au precizat ca au acces la 21 de baze de date in total. Citește și: DNA confirma PROTOCOLUL…

- Camera Deputatilor a aprobat miercuri, cu 264 de voturi, respectiv unanimitatea celor prezenti, Hotararea privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor privind viitorul sectorului agricol…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a facut public un protocol secret incheiat intre DNA și Agenția Naționala de Cadastru, prin intermediul caruia procurorii aveau acces la baza de cadastru, cotracte, credite etc. DNA confirma faptul ca deține acces la aceasta baza de date și explica ca instituția…

- DNA ar fi incheiat, in anul 2013, dupa numirea Codrutei Kovesi in functia de sef al institutiei, un protocol cu Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara, care ar fi permis Directiei sa aiba acces fara mandat la toate datele de cadastru si notariale ale romanilor, potrivit lui Daniel Dragomir.

- Un numar de 11 garaje aflate pe strada Cloșca din municipiu, parte din ele cu o vechime de peste 40 de ani, vor fi demolate in perioada urmatoare in vederea realizarii de noi locuri de parcare in zona. Proiectul de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu local municipal de marți, 27 februarie,…

- 'Cum procentul de reciclare a deseurilor este extrem de mic in Romania si cum aceasta industrie ar trebui sa o dezvoltam si nu oricum, am decis sa prindem bani in bugetul Fondului de Mediu pentru o schema de ajutor de stat, o premiera pentru Romania. Este un lucru pe care ni-l dorim sa fie extins,…

- Pe 15 februarie, Tudorel Toader anunta ca joi va face o informare de presa in care va prezenta raportul cu privire la activitatea DNA. 'Distinct de raportul pe care il voi prezenta in Parlament saptamana urmatoare, in cursul zilei de joi, la o ora pe care o voi anunta in timp util, voi face o informare…

- La cererea reprezentantilor mass media, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa va transmita urmatoarele, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Iasi efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni…

- "A spus ca are, in urma unei discutii cu o persoana care este, cred, parlamentar PNL in acest moment, si care in perioada anului 2005, daca nu ma insel, lucra la Cotroceni, a spus ca nu doreste sa dea numele pentru ca nu a avut o discutie cu domnia sa, a observat pe biroul presedintelui de atunci…

- Construirea unui nou centru de transfuzii in Capitala costa aproximativ 3,5 milioane euro, iar banii pentru lucrari ar putea fi obținuți din fonduri europene sau de la Banca Mondiala, anunța luni, ministrul Sanatații, Sorina Pintea. ”Am fost ieri (duminica N.R.) la Centrul de Transfuzii Bucuresti si…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va dezvaluie, in mega-exclusivitate, o informatie tinuta "la secret", care nu a aparut nicaieri, pana azi, in presa din Romania. Cei patru frati miliardari Shapiro, care controleaza compania Shapir, implicata in dosarul mitei de 175.000 de euro, pe care Avraham…

- Administrația locala din Cugir a supus astazi, 15 februarie 2017 spre dezbatere publica, proiectul de buget pentru anul fiscal 2018. Valoarea veniturilor bugetare pentru anul in curs se ridica la 32.538,17 mii lei, mai mic cu aproape 9,5 mii lei fața de anul trecut (41.983,76 mii lei) La capitolul VENITURI:…

- Suceava si Soroca, din Republica Moldova, au semnat, sambata, un protocol de infratire intre cele doua municipii. Protocolul a fost semnat in Sala Voievozilor din Cetatea de Scaun a Sucevei, de primarul Ion Lungu si omologul sau din Soroca, Vasile Sau, in prezenta presedintelui Consiliului ...

- La jumatatea anului trecut, guvernul condus de premierul Grindeanu a dublat salariile bugetarilor din administrația publica centrala și locala, iar legislativul a dat mana libera consiliilor județene și locale sa stabileasca singure dar și sa actualizeze anual salariile propriilor salariați. Mai mult…

- Decizia de inadmisibilitate a sesizarii depuse de PL la Curtea Constituționala, pentru controlul constituționalitații privind sistemul electoral mixt, a fost adoptata la 15 decembrie 2017, insa ar fi fost facuta publica abia la 30 ianuarie curent, potrivit independent.md. Decizia inca nu a aparut in…

- Unul dintre subiectele care apare constant pe agenda publica din Romania ultimilor ani este nevoia unei reforme de substanta a administratiei publice centrale si locale. Intr-o lume aflata intr-o continua schimbare, administratia din Romania nu este nici pe departe adaptata nevoilor economice sau…

- Prima veste buna pentru familia lui Fane Spoitoru de la decesul surprinzator al acestuia de acum aproape doi ani. Mai exact, fratele celebrului și controversatului om de afaceri a fost eliberat, motiv pentru ca Ion Migdal sau Migdale, așa cum este el cunoscut, sa faca o petrecere pe cinste.

- Cantaretul Enrique Iglesias si Anna Kournikova au devenit parinti. Fosta jucatoare de tenis, in varsta de 36 de ani, a nascut gemeni, un baiat si o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume la mijlocul lunii decembrie, in Miami, Florida.

- Grupul consilierilor PNL va demara demersurile pentru atacarea in instanța a Hotararii nr. 626/2017, privind regulamentul serviciului public de transport local in regim de taxi .Astfel, maine dimineața se vor depune plangerile prealabile impotriva acestui act normativ, care a fost promovat…

- Un barbat de 56 de ani si-a pus capat zilelor, aruncandu-se de la mansarda unui camin de batrani ce functiona ilegal in localitatea Valea Putnei din judetul Suceava. Administratorul acestui centru este un preot care a spus ca va suspenda activitatea caminului, nu pentru ca ar functiona fara niciun fel…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului Judetean Timis efectueaza cercetari in doua dosare penale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, pentru savarsirea infractiunii de instigare publica pe retelele sociale. ''In luna decembrie 2017, pe retelele…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara fac cercetari, in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara.…

- Familia regala britanica se extinde pe zi ce trece. Pe langa faptul ca ducesa de Cambdrige se pregatește sa devina mama pentru a treia oara in luna aprilie, un alt membru al familiei regale a anunțat ca va naște tot in aprilie. Nu este vorba despre Meghan Markle, in ciuda zvonurilor aparute in publicațiile…

- La solicitarea ministrului Sanatatii, directiile de sanatate publica au inceput sa controleze de pe data de 4 ianuarie 2018, toate panourile publicitare care promoveaza campaniile de informare pe teme de sanatate publica. In unele localitati au fost postate, la sfarsitul anului trecut, panouri publicitare…

- Ținuta secret in finalul anului trecut, nu numai pentru suporterii Petrolului, ci și pentru jucatorii inșiși, lista cu fotbaliștii la care clubul gazarilor a renunțat, acum, a fost facuta public in debutul lui 2018. Este vorba despre cinci nume, portarul Ionuț Marinica și jucatorii de camp Alexandru…

