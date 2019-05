Gandire pozitiva: 6 sfaturi sa iti faci mai putine griji Cu totii ne confruntam cu astfel de situatii, diferenta dintre cei care reusesc sa le rezolve si cei care nu se afla tocmai in gandirea pozitiva. Iata cateva sfaturi pe care ar trebui sa le urmezi daca vrei sa nu-ti mai faci griji. Gandire pozitiva – sfatul #1: Cum scapi de grijile de la locul de munca?

In aceste vremuri grele din punct de vedere economic, un job este departe de a fi un lucru cert, asa ca toti ne facem griji intr-un fel sau altul cu privire la viitorul nostru profesional. Pentru a evita prea mult strest este bine sa fii cat mai realist. Gandire pozitiva –… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In Noaptea Muzeelor, BCR ofera copiilor si parintilor educatie financiara gratuita in 9 orase din tara. Banca Comerciala Romana BCR participa pentru cel de al doilea an consecutiv la Noaptea Muzeelor. In acest an, va oferi copiilor si parintilor educatie financiara gratuita in 9 orase din tara. In seara…

- Din punct de vedere alimentar, postul crestin ortodox presupune renuntarea pe o anumita perioada de timp la consumul tuturor alimentelor de origine animala si inlocuirea acestora cu alimente de origine vegetala. Si cand spun inlocuirea nu ma refer la folosirea a tot felul de preparate care sa imite…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai are dreptul sa-i țina la ea acasa pe cei doi copii pe care ii bare cu Silviu prigoana. Instanța de judecata a decis stabilirea domiciliului acestora la tata, așa cum ceruse Silviu prigoana. Chiar și așa insa, custodia asupra celor doi copii ramane in continuare comuna. Adriana…

- Dupa ce imaginile in care sotul ei, Ovidiu Popa, isi bate copiii, suparat ca a fost parasit, au scandalizat o tara intrega, iar barbatul a fost arestat, Gabriela Popa, mama celor doi copii batuti, a sosit la Fantani, in comuna Nicoresti, in aceasta dimineata (09 aprilie 2019). A revendicat cei doi copii…

- Mama celor doi copii batuti de tata a scris, pe Facebook, mesaje controversate, ea fiind in Anglia. „Secretul vietii este sa asculti mai multpa muzica si mai putine barfe", este unul dintre mesaje, iar altul, „In viata, nu este nevoie sa dai explicatii. Prietenii nu au nevoie de ele, dusmanii nu le…

- Toți parinții și viitori parinți trebuie sa știe ca blestemul și supararea parintilor se prinde foarte usor, iar viața copiilor va fi un chin. Rostește aceasta rugaciune de dezlegare a blestemelor. Mare putere are

- Alegerea jucariilor potrivite pentru copilul tau poate parea, la prima vedere, o corvoada, mai ales in primele luni sau ani de viața, cand nu ai foarte multa experiența. Daca ții insa cont de cațiva factori, o sa constați ca nu este deloc așa greu cum pare. Jucariile pe care i le alegi celui mic este…

- Copiii care au mai puține jucarii sunt mai fericiți! Vezi explicația psihologilor / O camera plina de jucarii nu înseamna neaparat un copil fericit, spun psihologii care fac referire la diferite studii. Potrivit loc, copiii care au mai puține jucarii își dezvolta abilitațile sociale,…