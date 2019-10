Gândacul de scoarţă provoacă pierderi de 1,7 miliarde euro pădurilor din Cehia Desi sunt ceva obisnuit in padurile de conifere, gandacii de scoarta au profitat de verile uscate si secetoase asociate cu incalzirea globala, care potrivit expertilor au slabit mecanismele naturale de protectie ale arborilor, ceea e a ajutat la raspandirea daunatorilor. Cehia este una din cele mai afectate tari, insa raspandirea gandacilor de scoarta a facut ravagii si in padurile de conifere, un soi de lemn care creste rapid si este utilizat de preferinta in constructii, din tari precum Germania, Austria, Slovacia, Franta si alte tari europene. Padurile de molid din Europa Centrala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

