Game of Thrones: Sezonul 8 incepe, dar episoadele nu vor fi atat de lungi pe cat se ''urzea''

Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul de televiziune al anului, lansarea ultimei serii, cea de-a 8-a, a serialului fantasy "Game of Thrones" (Urzeala tronurilor) va avea loc duminica, 14 aprilie, pe HBO, dar fanii seriei primesc cu un gust amar informatia ca, in pofida numeroaselor zvonuri conform carora lungimea episoadelor…

- GAME OF THRONES. Bryan Cogman, scenarist și membru al echipei de producție al serialului „Urzeala Tronurilor", a recomandat cateva episoade pe care fanii ar trebui sa le revada pentru a ințelege mai bine ce se va intampla in ultimul sezon. Bryan a recomandat nu mai puțin de 21 episoade, cel puțin unul…

- GAME OF THRONES. Au mai ramas doar 3 zile pana cand primul episod din sezonul 8 al celui mai urmarit serial, Urzeala Tronurilor, va fi difuzat pe HBO și HBO GO. Premiera va avea loc luni, la ora 04:00, iar episodul va fi redifuzat tot luni, de la ora 20:00 pe HBO. Cu cateva zile inainte de premiera,…

- Dupa ce a dezvaluit ca a suferit doua operații pe creier și ca a fost foarte aproape de moarte, Emilia Clarke a facut publice o serie de fotografii cu ea in spital dupa intervențiile chirurgicale. Actrița de 32 de ani a acordat un interviu pentru CBS Sunday Morning și a vorbit despre cariera ei, despre…

- Peste 126.000 de dispozitive au fost infectate cu programe mallware, anul trecut, din cauza ca utilizatorii au descarcat conținut piratat de pe internet. Episoadele serialului Game of Thrones au fost responsabile pentru aproximativ 17% dintre aceste cazuri, cu aproape 21.000 de device-uri infectate…

- Primul accident, survenit dupa o ruptura de anevrism, a avut loc pe 11 februarie 2011, la scurt timp dupa terminarea filmarilor la primului sezon, a povestit actrita intr-un amplu articol publicat in revista "The New Yorker". Pe fondul unor dureri severe si aproape inconstienta, Emilia a fost…

- Emilia Clarke, ”Mama Dragonilor” din Game of Thrones, a dezvaluit ca a suferit doua intervenții chirurgicale pe creier in ultimii ani. Actrița a povestit ca a avut doua anevrisme care i-au pus viața in pericol. Clarke spune intr-un editorial pentru The New Yorker ca a suferit primul anevrism in 2011.…

- Sezonul al 15-lea din serialul „Las Fierbinti” va incepe marti, de la ora 20.30, la Pro TV, scrie news.ro.Episoadele noului sezon vor fi difuzate in fiecare marti, miercuri si joi. La sapte ani de la debut, Las Fierbinti este in continuare cel mai popular serial din Romania. Sezonul…