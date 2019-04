Game of Thrones: Sezonul 8, Episodul 1 – Cum să te ferești de spoilere până diseară, când ajungi în fața televizorului Ultimul sezon din Game of Thrones a debutat oficial pe micul ecran in aceasta dimineața! Mulți dintre noi suntem nevoiți sa așteptam finalul programului de lucru ca sa vedem GoT - Sezonul 8, Episodul 1, timp in care suntem expuși riscului de a afla informații care ne-ar strica surprizele premierei. Din fericire, exista o aplicație care ne poate proteja de spoilere. Game of Thrones: Sezonul 8, Episodul 1 a avut premiera pe HBO și pe platforma online HBO GO la ora 04:00, ceea ce inseamna ca fanii cu carte de munca fie se vor prezenta la birou cu pungi sub ochi, fie au de așteptat pana diseara pentru… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

