- Al optulea și ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va avea premiera pe micile ecrane pe 14 aprilie, a anunțat producatorul seriei de succes, postul HBO, potrivit variety.com, scrie Mediafax.Anunțul a fost facut la finalul unui clip de promovare pentru serial,…

- Multe serialele care si-au creat o baza consistenta de fani revin in 2019 cu sezoane noi, cu aventuri si personaje redefinite, dar producatorii au anuntat si cateva titluri care vin in premiera pe retelele tv. „The Game of Thrones” este unul dintre cele mai asteptate, fiind vorba de sezonul final. “Zei…

- Un profesor din Nebraska a numit trei dintre cele opt specii de gandaci descoperite dupa dragonii din serialul „Game of Thrones” si seria „A Song of Ice and Fire” a lui George R.R. Martin, scrie news.ro.Brett Ratcliffe, de la University of Nebraska-Lincoln, a numit cele trei specii drogoni…

- GAME OF THRONES SEZONUL OPT. Gwendoline Christie, actrița care interpreteaza rolul lui Brienne of Tarth, a vorbit despre finalul serialului și a bagat spaima in fani: "O sa aveți nevoie de TERAPIE!". GAME OF THRONES SEZONUL OPT. Conform The Independent, cand a fost intrebata daca un personaj…

- Stadionul Rapid - imagini de arhiva / Stadionul Giulesti - imagini de arhiva // Ultimul meci înainte ca istoricul stadion Giulesti-Valentin Stanescu sa fie demolat partial si reconstruit a fost Rapid - Înainte Modelu 1-0

- HBO a anunțat pe rețelele de socializare ca sezonul opt, ultimul din seria "Game of Thrones", va fi lansat in luna aprilie a anului 2019. Inainte de aceasta veste, HBO a dat detalii vagi despre data la care ultimul sezon al serialului va fi difuzat.

- Marius Frantescu, polițistul din Pitești care și-a asasinat fiul de doar trei ani, dupa care s-a sinucis a fost inmormantat. Ziua in care acesta a fost condus pe ultimul drum de apropiați și cațiva colegi a coincis cu cea in care a fost dus spre locul in care iși va dormi somnul de veci și […] The post…

- HBO a facut publica prima imagine din ultimul sezon al serialului „Game of Thrones“ ce ii infatiseaza pe protagonisti, Daenerys Targaryen si Jon Snow, interpretati de actorii britanici Emilia Clarke si Kit Harington.