GAME OF THRONES online streaming, ultima serie: Cum se termină serialul Urzeala Tronurilor, surpriză uriaşă! GAME OF THRONES online streaming. Evenimentul de televiziune al anului, lansarea ultimei serii, cea de-a 8-a, a serialului fantasy "Game of Thrones" (Urzeala tronurilor) va avea loc duminica, 14 aprilie, pe HBO, dar fanii seriei primesc cu un gust amar informatia ca, in pofida numeroaselor zvonuri conform carora lungimea episoadelor acestei serii va fi similara celei a unui film lungmetraj, de fapt, unele episoade nu vor depasi nici macar 60 de minute, conform unui material publicat de indiwire.com. GAME OF THRONES live video online streaming GAME OFlive video online streaming



- Actrita Sophie Turner (23 de ani), personajul Sansei Stark din „Game of Thrones“, a dezvaluit ca salariul pe care il primeste ea pentru aparitia in serial este de trei ori mai mic decat cel al actorului Kit Harington (32 de ani), rolul lui Jon Snow.

- Niciun alt personaj din "Game of Thrones" nu e la fel de temut ca Night King, cu ai sai Umblatori Albi si Armata a Mortilor, scrie filmnow.ro.Night King poate trezi oamenii din nefiinta printr-o simpla miscare a bratului.

