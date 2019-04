Stiri pe aceeasi tema

- GAME OF THRONES. Bryan Cogman, scenarist și membru al echipei de producție al serialului „Urzeala Tronurilor", a recomandat cateva episoade pe care fanii ar trebui sa le revada pentru a ințelege mai bine ce se va intampla in ultimul sezon. Bryan a recomandat nu mai puțin de 21 episoade, cel puțin unul…

- GAME OF THRONES. Au mai ramas doar 3 zile pana cand primul episod din sezonul 8 al celui mai urmarit serial, Urzeala Tronurilor, va fi difuzat pe HBO și HBO GO. Premiera va avea loc luni, la ora 04:00, iar episodul va fi redifuzat tot luni, de la ora 20:00 pe HBO. Cu cateva zile inainte de premiera,…

- GAME OF THRONES, Sezonul 8 incepe luni dimineața, 15 aprilie, premiera urmand sa aiba loc de la ora 04:00 pe HBO și HBO GO. Episodul va fi pe HBO și de la ora 20:00. Fanii din intreaga lume așteapta cu nerabdare deznodamantul celui mai urmarit serial din toate timpurile, asta deoarece sezonul 8 va fi…

- Primul accident, survenit dupa o ruptura de anevrism, a avut loc pe 11 februarie 2011, la scurt timp dupa terminarea filmarilor la primului sezon, a povestit actrita intr-un amplu articol publicat in revista "The New Yorker". Pe fondul unor dureri severe si aproape inconstienta, Emilia a fost…

- Emilia Clarke, ”Mama Dragonilor” din Game of Thrones, a dezvaluit ca a suferit doua intervenții chirurgicale pe creier in ultimii ani. Actrița a povestit ca a avut doua anevrisme care i-au pus viața in pericol. Clarke spune intr-un editorial pentru The New Yorker ca a suferit primul anevrism in 2011.…

- Fanii „Game of Thrones / Urzeala tronurilor” se pregatesc pentru ultimul sezon al seriei pornind într-o vânatoare de indicii prin care vor gasi, pe rând, șase Tronuri de fier ascunse de producatorii serialului în diferite colțuri ale lumii.Postul HBO a ascuns…

- Trupa Maroon 5 alaturi de Travis Scott si Big Boi au concertat, duminica, in pauza Super Bowl 2019. Adam Levine a ramas la bustul gol in fața a mii de spectatori, dar nici asta nu i-a impiedicat pe fani sa numeasca prestația trupei ca "una dintre cele mai dezamagitoare din toate timpurile". Fanii din…

- HBO a dezvaluit data premierei ultimului sezon al serialului „Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor“ si a publicat si primul teaser video extins in care exista un indiciu cu privire la soarta familiei Stark.